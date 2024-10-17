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Набиулина заявила, что решение по ставке 25 октября не предопределено

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Решение по ключевой ставке, которое Банк России будет принимать на заседании совета директоров 25 октября, не предопределено, регулятор будет рассматривать весь комплекс факторов и вышедших данных, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"В пятницу будем принимать решение по ключевой ставке. И, безусловно, будем рассматривать, как вышедшие новые данные влияют на наш прогноз с тем, чтобы принять выверенное решение по ключевой ставке. Конечно, текущая инфляция, и динамика инфляционных ожиданий, и темпы роста кредитования, и внешние факторы во многом подтверждают те соображения, которые были у нас в сентябре, когда мы повышали ключевую ставку. Но еще раз, решение не предопределено. Будем смотреть на весь комплекс факторов на следующей неделе", - сказала она.

Банк России Эльвира Набиуллина ЦБ РФ
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