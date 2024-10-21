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Цена золота обновила рекорд, поднявшись до $2748 за унцию

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Золото продолжает дорожать, цена драгметалла обновила рекорд на торгах в понедельник.

Стоимость декабрьских фьючерсов на золото по данным на 11:50 по московскому времени составила $2746,9 за тройскую унцию, что на 0,6% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов цена драгметалла поднималась до отметки в $2748 за унцию.

Золото дорожает на фоне увеличения спроса на активы "тихой гавани". Трейдеры внимательно следят за событиями на Ближнем Востоке, опасаясь разрастания конфликта в регионе.

Неопределенность в отношении результатов президентских выборов в США также поддерживает спрос на драгметалл.

Победа республиканцев, вероятно, окажет дальнейшую поддержку золоту, учитывая потенциал усиления в этом случае бюджетных проблем Штатов, а также инфляционных рисков, геополитической и торговой напряженности, отмечают аналитики JPMorgan, мнение которых приводит The Wall Street Journal.

Еще одним фактором, способствующим повышению цен на драгметалл, является смягчение денежно-кредитной политики центробанками по всему миру.

В понедельник Народный банк КНР (НБК, центробанк страны) опустил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 3,1% годовых. Ставка по пятилетним кредитам также уменьшена на 25 б.п., до 3,6%. Обе ставки находятся на рекордных минимумах.

Трейдеры ждут снижения базовой ставки Федеральной резервной системой в ноябре, однако теперь лишь на 25 б.п., а не на 50 б.п., как это было прежде.

Аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар полагает, что цена золота поднимется до $3000 за унцию в четвертом квартале 2025 года. Потенциальное ослабление доллара США в результате смягчения денежно-кредитной политики Федрезервом будет ключевым фактором поддержки цен на золото, считает эксперт.

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