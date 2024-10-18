Нефть продолжает умеренно дорожать, Brent торгуется у $74,75 за баррель

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок умеренно растут утром в пятницу после первого за пять сессий подъема накануне.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:17 по московскому времени составляет $74,75 за баррель, что на $0,3 (0,4%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $0,23 (0,3%), до $74,45 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене на $0,36 (0,51%), до $71,03 за баррель. По итогам прошлой сессии цена фьючерса выросла на $0,28 (0,4%), до $70,67 за баррель.

Поддержку ценам на нефть в четверг оказали данные о том, что запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,19 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали роста на 1,5 млн баррелей.

Товарные запасы бензина снизились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - на 3,53 млн баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение резервов бензина на 2 млн баррелей и падение запасов дистиллятов на 2,5 млн баррелей.

Тем временем в пятницу стало известно, что темпы роста экономики Китая в третьем квартале замедлились до 4,6% с 4,7% кварталом ранее, однако превысили консенсус-прогнозы аналитиков на уровне 4,7%.

Также трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Ранее Армия обороны Израиля подтвердила, что ликвидировала главу политбюро группировки ХАМАС Яхью Синвара в ходе удара в секторе Газа.

"Волатильность котировок нефти сохраняется, пока рынок пытается оценить развитие событий на Ближнем Востоке", - отметила старший энергетический трейдер CIBC Private Wealth Group Ребекка Бебин.