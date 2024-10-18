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Биржевые цены на Аи-95 не изменились, на Аи-92 выросли на 1,49% за неделю

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 остались прежними - 64878 руб. за тонну, на Регуляр-92 увеличились на 1,49%, до 59769 руб. за тонну, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

14.10.2024 15.10.2024 % к пр. д. 16.10.2024 % к пр. д. 17.10.2024 % к пр. д. 18.10.2024 % к пр. д. % - птн. к пнд.
Премиум-95 64887 64967 0,12 64904 -0,1 65267 0,56 64878 -0,6 -0,01
Регуляр-92 58893 59411 0,88 59695 0,48 60253 0,93 59769 -0,8 1,49
ДТ-летнее 60116 59940 -0,29 59943 0,01 60372 0,72 60435 0,1 0,53
ДТ-зимнее 77682 77629 -0,07 78081 0,58 78937 1,1 78872 -0,08 1,53
Мазут топочный 31642 31225 -1,32 32196 3,11 31688 -1,58 31043 -2,04 -1,89
Авиатопливо 79373 79676 0,38 79392 -0,36 79928 0,68 79523 -0,51 0,19
СУГ 26788 27396 2,27 26710 -2,5 26276 -1,62 25967 -1,18 -3,06

Цены приведены по национальному индексу.

бензин СПбМТСБ
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