Биржевые цены на Аи-95 не изменились, на Аи-92 выросли на 1,49% за неделю
Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 остались прежними - 64878 руб. за тонну, на Регуляр-92 увеличились на 1,49%, до 59769 руб. за тонну, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|14.10.2024
|15.10.2024
|% к пр. д.
|16.10.2024
|% к пр. д.
|17.10.2024
|% к пр. д.
|18.10.2024
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|64887
|64967
|0,12
|64904
|-0,1
|65267
|0,56
|64878
|-0,6
|-0,01
|Регуляр-92
|58893
|59411
|0,88
|59695
|0,48
|60253
|0,93
|59769
|-0,8
|1,49
|ДТ-летнее
|60116
|59940
|-0,29
|59943
|0,01
|60372
|0,72
|60435
|0,1
|0,53
|ДТ-зимнее
|77682
|77629
|-0,07
|78081
|0,58
|78937
|1,1
|78872
|-0,08
|1,53
|Мазут топочный
|31642
|31225
|-1,32
|32196
|3,11
|31688
|-1,58
|31043
|-2,04
|-1,89
|Авиатопливо
|79373
|79676
|0,38
|79392
|-0,36
|79928
|0,68
|79523
|-0,51
|0,19
|СУГ
|26788
|27396
|2,27
|26710
|-2,5
|26276
|-1,62
|25967
|-1,18
|-3,06
Цены приведены по национальному индексу.