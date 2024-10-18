Биржевые цены на Аи-95 не изменились, на Аи-92 выросли на 1,49% за неделю

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 остались прежними - 64878 руб. за тонну, на Регуляр-92 увеличились на 1,49%, до 59769 руб. за тонну, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.