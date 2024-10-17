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Глава МИД Израиля подтвердил ликвидацию лидера ХАМАС Синвара

Глава МИД Израиля подтвердил ликвидацию лидера ХАМАС Синвара
Фото: Vasily Krestyaninov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Израильские военные ликвидировали главу политбюро группировки ХАМАС Яхью Синвара, сообщил в четверг глава МИД Израиля Исраэль Кац.

"Синвар, ответственный за убийства и зверства, имевшие место 7 октября (2023 года - ИФ), был ликвидирован сегодня израильскими военными", - приводит издание The Jerusalem Post слова Каца.

По словам главы МИД Израиля, "убийство Синвара создает возможности для незамедлительного освобождения заложников (в Газе - ИФ) и может привести к новой реальности в секторе Газа - без ХАМАС и без иранского контроля".

Министр также добавил, что, по его мнению, ликвидация лидера ХАМАС - это "великое военное и моральное достижение для Израиля и всего свободного мира, противостоящего злу оси экстремистского ислама, возглавляемой Ираном".

В Армии обороны Израиля позже также подтвердили гибель Синвара.

"Яхья Синвар был ликвидирован после того, как весь прошлый год прятался за спинами гражданского населения Газы, наверху и внизу - в подземных туннелях сектора Газа", - говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Приветствовал ликвидацию Синвара и президент Израиля Ицхак Герцог. Ожидается, что позже в четверг по этой теме выскажется премьер страны Биньямин Нетаньяху.

Бывший начальник генштаба армии обороны Израиля, ныне депутат кнессета Бени Ганц в свою очередь также отметил "важное достижение" израильской армии, но добавил, что это не означает окончания военных действий ЦАХАЛ в секторе Газа.

Ранее ряд израильских СМИ со ссылкой на источники информировал о предполагаемой гибели Синвара в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по зданию в секторе Газа.

Синвар стал преемником Исмаила Хании, погибшего в июле в Тегеране. Иранская сторона возложила на Израиль ответственность за гибель Хании.

Хроника 07 октября 2023 года – 17 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС ЦАХАЛ Израиль Яхья Синвар
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