Brent подешевела до $74,15 за баррель

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти начали умеренно опускаться днем в пятницу и завершают неделю в минусе.

К 14:19 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,3 (0,4%), до $74,15 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,28 (0,4%), до $70,39 за баррель.

17 октября нефть подорожала на 0,3-0,4% на данных о том, что запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,19 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали роста на 1,5 млн баррелей.

Несмотря на это, нефтяные котировки завершают неделю снижением более чем на 6% из-за сигналов замедления экономики Китая и смягчения опасений эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

18 октября стало известно, что темпы роста экономики Китая в третьем квартале замедлились до 4,6% с 4,7% кварталом ранее, однако превысили консенсус-прогнозы аналитиков на уровне 4,5%.

Также трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. В секторе Газа убит глава политбюро ХАМАСа Яхья Синвар.

"С учетом всех недавних событий, нельзя исключать коррекции цен на нефть вверх, однако возврат на предыдущие максимумы маловероятен, - отметил аналитик брокерской компании PVM Тамаш Варга. - Данные указывают на то, что предложение нефти превысит спрос в 2025 году, либо же дефицит будет не столь выраженным, как ожидалось ранее".