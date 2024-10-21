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Котировки Brent замедлили рост и торгуются у $73,97 за баррель

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти замедлили рост вечером в понедельник.

К 18:34 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,91 (1,25%), до $73,97 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,07 (1,55%), до $70,29 за баррель.

Позитивным фактором для нефтяного рынка в понедельник стала новость, что Народный банк Китая, крупнейшего импортера нефти в мире, опустил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 3,1% годовых. Ставка по пятилетним кредитам также уменьшена на 25 б.п., до 3,6%. Обе ставки находятся на рекордных минимумах, до этого НБК опускал их в июле. Аналитики в среднем ожидали снижения ставки по годовым кредитам до 3,15%, по пятилетним - до 3,65%, по данным Trading Economics.

Китайский ЦБ снизил ставки "сильнее, чем ожидалось, в рамках мер стимулирования экономики, которые могут поддержать спрос на нефть", отметил старший аналитик XS.com Самер Хасн.

В то же время "китайским властям еще предстоит оправдать ожидания в плане налогово-бюджетных стимулов", написал старший аналитик Trade Nation Дэвид Моррисон.

Также рынок следит за ситуацией на Ближнем Востоке. В минувшую субботу беспилотник, выпущенный "Хезболлой", врезался в здание около частной резиденции израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в городе Кесария. Днем позже Израиль нанес ряд новых ударов по Ливану.

Brent Израиль WTI Китай Ливан НБК
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