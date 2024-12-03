Минфин России сообщил об эмиссии замещающих суверенных евробондов

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Минфин сообщил об эмиссии замещающих суверенных еврооблигаций, опубликовав на своем сайте приказы о выпуске соответствующих бумаг под все 13 находящихся в обращении выпусков евробондов России.

Дата замещения еврооблигаций РФ - 5 декабря. Размещение замещающих евробондов осуществляется без их оплаты денежными средствами путем замены на замещаемые еврооблигации (уступаемые права по замещаемым бумагам) в соотношении 1 к 1, сообщило министерство.

Минфин проводит замещение 9 долларовых выпусков евробондов РФ и 4 выпусков в евро одновременно. Во всех 13 приказах одинаковые даты начала и окончания размещения замещающих бондов - 5 декабря и 31 декабря 2024 года соответственно. Основные параметры замещающих бумаг соответствуют параметрам замещаемых евробондов.

Из текстов приказов следует, что замещающие еврооблигации могут быть выкуплены Минфином до срока их погашения по соглашению с владельцем или на организованных торгах с возможностью их последующего обращения, с соблюдением требований, установленных российским бюджетным законодательством.

Минфин сообщил о запуске процедуры замещения суверенных евробондов 6 сентября. Размер купонного дохода, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость замещающих еврооблигаций РФ будут соответствовать аналогичным условиям замещаемых евробондов.

Для евробондов, права на которые учитываются в российских и иностранных депозитариях, были установлены разные даты окончания приема заявок на обмен. Для еврооблигаций с правами в иностранных депозитариях срок подачи заявок истек 15 октября, с правами в российских депозитариях - 14 ноября. Акцепт оферт Минфин планирует провести 5 декабря, говорилось в сообщении.

Минфин в ноябре разъяснял в своем письме, что замещающие и оставшиеся незамещенными еврооблигации РФ будут одновременно обращаться на вторичном рынке у российских организаторов торгов. При этом, в случае значительного объема замещения, ликвидность оригинальных выпусков суверенных евробондов будет снижена из-за сокращения их остатка в обращении, отмечало министерство.

Замминистра финансов Владимир Колычев ранее отмечал, что Минфин запустил программу замещения суверенных евробондов по просьбе рынка, который просил повысить ликвидность этого сегмента.