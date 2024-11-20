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Рекордное число американцев планируют покупки со Дня благодарения до киберпонедельника

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Рекордное число американцев в 2024 году планируют совершить покупки в пятидневный период со Дня благодарения до киберпонедельника в традиционных магазинах и онлайн - 183,4 млн человек, прогнозирует Национальная федерация ритейлеров (NRF).

Предыдущий максимум в 182 млн человек был зафиксирован в 2023 году.

"Праздничный шопинг продолжает набирать обороты, некоторые из самых загруженных дней в году приходятся на пятидневные выходные в честь Дня благодарения", - отмечает вице-президент NRF по вопросам промышленности и потребительского анализа Кэтрин Каллен.

Главные причины, по которым американцы хотят совершать покупки в течение этого периода, заключаются в том, что "предложения слишком хороши, чтобы их упустить" (57%), "это традиция" (28%). Почти четверти респондентов (24%) нравится начинать праздничный шопинг на выходных в День благодарения.

"Черная пятница" остается самым популярным днем для покупок в этот пятидневный период: 131,7 млн человек (72%) планируют отправиться в магазины или совершить покупки онлайн. Киберпонедельник является вторым по популярности днем - 72,3 млн (39%).

День Благодарения в этом году выпадает на 28 ноября, "черная пятница" - 29 ноября, киберпонедельник - 2 декабря.

В опросе федерации с 1 по 7 ноября приняли участие 8 135 американцев.

NRF прогнозирует в 2024 году общий рост розничных продаж в праздничный сезон (с 1 ноября по 31 декабря) на 2,5-3,5% без учета автомобилей, бензина и счетов в ресторанах. Это будет соответствовать диапазону от $979,5 млрд до $989 млрд и станет новым рекордом.

NRF Кэтрин Каллен США
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