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Elliott может получить значимое представительство в совете директоров Southwest Airlines

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Американская Southwest Airlines Co. ведет переговоры с инвестором-активистом Elliott Investment Management, добивающимся изменений в компании, в том числе в составе ее совета директоров.

Как сообщает CNBC со ссылкой на источники, руководство авиакомпании обсуждает с Elliott соглашение, которое обеспечит хедж-фонду существенное представительство в ее совете директоров, но не полный контроль.

Ранее в октябре Elliott, которому принадлежит 11% акций Southwest, объявил о планах созвать специальное собрание акционеров авиакомпании для избрания "полностью независимого" совета директоров.

Elliott стал одним из крупнейших акционеров Southwest в июне 2024 года и с тех пор призывал к пересмотру стратегии авиакомпании, критически высказываясь в отношении председателя совета директоров Гэри Келли и главного исполнительного директора Боба Джордана.

В сентябре Southwest объявила, что Келли покинет свой пост после годового собрания акционеров компании в 2025 году, а также анонсировала ряд других изменений в составе совета директоров.

Количество мест в совете директоров авиакомпании сократится до 12 после ухода Келли. Таким образом, Elliott, вероятно, сможет получить менее шести мест, отмечает CNBC.

По словам источников, переговоры руководства Southwest и Elliott находятся на начальном этапе, и остается вероятность, что соглашения не будет.

Southwest Airlines Elliott Гэри Келли США
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