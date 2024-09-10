Southwest Airlines под давлением Elliott объявила об уходе председателя совета директоров

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания Southwest Airlines Co. объявила, что Гэри Келли уйдет с поста председателя совета директоров после годового собрания акционеров в 2025 году. Еще шесть директоров уйдут из совета по собственному желанию уже в ноябре.

В краткосрочной перспективе совет также намерен назначить четырех новых независимых директоров, в число которых могут войти кандидаты от инвесткомпании Elliott Investment Management. В августе она заявляла о планах выдвинуть в него десять человек. На тот момент ей принадлежало 8% Southwest, или около 11% с учетом деривативов.

Elliott стала одним из крупнейших акционеров Southwest в июне этого года и с тех пор призывала к пересмотру стратегии авиакомпании, критически высказываясь о Келли и главного исполнительного директора Боба Джордана, которому совет директоров Southwest 10 сентября выразил поддержку.

В августе Elliott также направила открытое письмо акционерам Southwest, указав в нем на устаревшие деловые практики руководства авиакомпании и необходимость его заменить.

Кроме того, во вторник Southwest сообщила об упразднении исполнительного комитета, учреждении финансового комитета и намерении продолжать диалог с Elliott.

Накануне авиакомпания также заявила, что предварительно согласовала условия нового коллективного соглашения с отделением профсоюза International Brotherhood of Teamsters, представляющего интересы более 50 технических специалистов, обслуживающих ее авиатренажеры.