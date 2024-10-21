Конкурсный управляющий "Гугла" в РФ требует взыскать с Google Ireland Limited 130 млрд руб.

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Конкурсный управляющий ООО "Гугл" (российское юрлицо Google) Валерий Таляровский направил в Арбитражный суд Москвы заявление о признании недействительными сделок российской компании с Google Ireland Limited, говорится в сообщении на Федресурсе.

В частности, конкурсный управляющий просит признать недействительным соглашение между ООО "Гугл" и Google Ireland Limited о расторжении измененного и дополненного договора с реселлером от 23 декабря 2009 года, соглашение о перепродаже от 24 апреля 2018 года, а также платежи российского юрлица в пользу Google Ireland Limited по соглашению о перепродаже от 24 апреля 2018 года, совершенных в период с 1 апреля 2018 года по 3 марта 2022 года в размере 336,5 млрд рублей.

Заявитель требует взыскать с Google Ireland Limited по соглашению от 24 апреля 2018 года 93,4 млрд рублей платежей, а также 36,8 млрд рублей процентов за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 18 октября 2024 года включительно с последующим их начислением с 19 октября 2024 года до даты ее фактического возврата средств перечисленных платежей.

Кроме того, конкурсный управляющий просит суд привлечь бывших топ-менеджеров ООО "Гугл" - гендиректора Дэвида Мунро Снэддона, управляющего директора Юлию Соловьеву и финансового директора Юлию Рамазанову - к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Гугл", наряду с Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited и Карло Бьондо (руководил ООО с апреля 2016 по февраль 2020 гг).

Также Таляровский направил в суд заявления о признании недействительными платежей ООО "Гугл" в адрес ряда рекламных агентств и требует взыскать с них средства на общую сумму более 1,8 млрд рублей (с учетом процентов за пользование чужими денежными средствами).

В частности, управляющий просит взыскать с ООО "Лайон Коммьюникейшнз" - 445,8 млн рублей (с учетом процентов); с ООО "ИА РиалВеб" - 612,1 млн рублей (с учетом процентов); с ООО "Алгоритм Трейдинг" - 182,3 млн рублей (с учетом процентов ); с ООО "Артикс ИС" - 116,2 млн рублей (с учетом процентов); ООО "Эмджиком" - 234 млн рублей (с учетом процентов); ООО "Групформедиа" - 157,4 млн рублей (с учетом процентов); с ООО "МедиаНация" - 4,5 млн рублей (с учетом процентов); с ООО "АРВМ" - 29,2 млн рублей (с учетом процентов); с ООО "Р-Брокер" - 46,9 млн рублей (с учетом процентов); с ООО "Медиа Трейд" - 0,51 млн рублей. Еще 14,2 млн рублей (с учетом процентов) управляющий требует взыскать с ООО "ВК".

ООО "Гугл" обратилось в суд с заявлением о собственном банкротстве в июне 2022 года. Представитель должника пояснил подачу заявления о банкротстве тем, что на тот момент размер требований кредиторов компании превышал 19 млрд рублей, тогда как активы составляли лишь около 3,5 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы 12 сентября 2022 года признал обоснованным заявление ООО "Гугл" и ввел в отношении компании процедуру наблюдения. 18 октября 2023 года суд признал ООО "Гугл" банкротом, ввел в отношении должника конкурсное производство и утвердил конкурсным управляющим Таляровского, который ранее был временным управляющим.