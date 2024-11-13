Апелляция подтвердила взыскание с рекламного агентства 1,5 млрд рублей по иску ООО "Гугл"

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд 11 ноября оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы от 26 июля о взыскании с рекламного агентства ООО "Эмджиком" (Москва) в пользу признанного банкротом ООО "Гугл" (российской "дочки" Google) в лице конкурсного управляющего 1,5 млрд рублей.

Как следует из резолютивной части постановления на сайте суда, взыскивается 776,1 млн рублей задолженности и 700 млн рублей неустойки. При этом будет продолжено "начисление неустойки на сумму долга, исходя из ключевой ставки Банка России+2%, начиная с 12 июня 2024г. по день фактической оплаты".

Иск о взыскании 3,5 млрд рублей поступил в суд 14 марта.

Суд 7 июня по заявлению ООО "Гугл" арестовал имущество "Эмджикома" в объеме 3,5 млрд рублей.

ООО "Гугл" просило взыскать с "Эмджиком" 3 млрд рублей основного долга и 526,2 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами с продолжением начисления по день фактического исполнения обязательства.

В июне "Эмджиком" сообщило, что часть задолженности в размере 2,2 млрд рублей погашена, что подтверждается платежным поручением от 11 июня 2024 года.

На заседании 18 июня ООО "Гугл" заявило ходатайство об уточнении исковых требований в части уменьшения размера взыскиваемого долга до 776,1 млн рублей, а также об изменении взыскания неустойки в размере 769,3 млн рублей с последующим начислением по день фактической оплаты долга. Уточнения были приняты судом.

В материалах дела со ссылкой на бухгалтерскую отчетность "Эмджиком" за 2023 год говорится, что несмотря внушительную выручку (21,3 млрд руб.) и наличие значительной суммы средств на счетах (5,6 млрд рублей), чистая прибыль ответчика не превышает 1,3 млрд рублей. У ответчика имеются неисполненные обязательства перед иными контрагентами (задолженность превышает 16,6 млрд рублей), при этом размер неоплаченных услуг, предоставленных ответчиком, превышает 10,6 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы 12 сентября 2022 года признал обоснованным заявление ООО "Гугл" и ввел в отношении компании процедуру наблюдения.

Дебиторская задолженность компании составляла тогда 27 025 млн рублей против 18,7 млрд рублей общих денежных обязательств должника перед кредиторами, уточнялось в судебном акте.

При этом задолженность по оплате труда работников должника и выплате им выходных пособий составляет 271,2 млн рублей, по обязательным платежам - 85,7 млн рублей.

Представитель должника тогда пояснил подачу заявления о банкротстве тем, что на тот момент размер требований кредиторов компании превышал 19 млрд рублей, тогда как активы составляют лишь около 3,5 млрд рублей.

Среди кредиторов - коммерческие организации, налоговый орган и сотрудники компании.

Объем денежных обязательств ООО "Гугл" перед кредиторами и уполномоченными органами составляет почти 20,2 млрд рублей, говорилось в материалах собрания кредиторов, состоявшегося 22 августа 2023 года. Участником собрания кредиторов с самым большим размером требований стала ФНС России в лице МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам №7, она предъявила требования на 19,57 млрд рублей.

18 октября 2023 года суд признал ООО "Гугл" банкротом, ввел в отношении должника конкурсное производство сроком на шесть месяцев и утвердил конкурсным управляющим Валерия Таляровского, который ранее был временным управляющим.

На заседании в октябре 2023 года представитель временного управляющего заявил, что в реестр кредиторов на тот момент были включены требования 861 кредитора, сумма требований около 53,6 млрд рублей.

ООО "Гугл" зарегистрировано в 2005 году. По итогам 2021 года выручка российской компании составила 134,3 млрд рублей, при этом она получила чистый убыток в 26 млрд рублей (это первый убыток как минимум с 2009 года).

Российские регуляторы с помощью мер административного и судебного реагирования добиваются от Google удаления запрещенного контента из сервисов корпорации; локализации персональных данных пользователей из РФ; снятия ограничений с YouTube-каналов российских СМИ.

В частности, за неоднократные нарушения российского законодательства Google, входящая в Alphabet Inc., с конца 2021 года дважды подверглась в РФ оборотным штрафам на общую сумму более 29 млрд рублей. Часть денежных средств была взыскана с компании Федеральной службой судебных приставов.