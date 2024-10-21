Конкурсный управляющий российского "Гугла" оспорил выплаты экс-сотрудникам на 166 млн руб.

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Конкурсный управляющий ООО "Гугл" Валерий Таляровский направил в Арбитражный суд Москвы заявления об оспаривании приказов о премировании бывших работников компании, а также начислений заработной платы и материальной помощи топ-менеджменту, на общую сумму 166,3 млн рублей, говорится в сообщении на Федресурсе.

В частности, управляющий просит суд признать недействительными начисления зарплат бывшим топ-менеджерам – гендиректору ООО "Гугл" Дэвиду Мунро Снэддону, управляющему директору Юлии Соловьевой и финансовому директору Юлии Рамазановой – в 2022-2023 годах на общую сумму 11,5 млн рублей. Также управляющий оспаривает начисление матпомощи Соловьевой и Рамазановой на 8,1 млн рублей. При этом управляющий просит суд признать отсутствующей задолженность ООО "Гугл" перед Снэддоном, Соловьевой и Рамазановой по зарплате и матпомощи.

Кроме того, заявитель требует признать недействительными и взыскать со Снэддона, Соловьевой и Рамазановой произведенные в их адрес выплаты в 2022-2023 годах на сумму 8,2 млн рублей.

Также конкурсный управляющий направил в суд заявление об оспаривании приказов о премировании бывших сотрудников ООО "Гугл" на общую сумму около 138,5 млн рублей. Речь идет об оспаривании годовых и квартальных премий, а также премировании по рекомендации руководителя и рекомендации коллег. Таляровский просит суд взыскать с бывших работников выплаченные им средства в пользу ООО "Гугл".

ООО "Гугл" обратилось в суд с заявлением о собственном банкротстве в июне 2022 года. Представитель должника пояснил подачу заявления о банкротстве тем, что на тот момент размер требований кредиторов компании превышал 19 млрд рублей, тогда как активы составляли лишь около 3,5 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы 12 сентября 2022 года признал обоснованным заявление ООО "Гугл" и ввел в отношении компании процедуру наблюдения. 18 октября 2023 года суд признал ООО "Гугл" банкротом, ввел в отношении должника конкурсное производство и утвердил конкурсным управляющим Таляровского, который ранее был временным управляющим.