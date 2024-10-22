Brent подорожала до $74,97 за баррель

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к росту днем во вторник.

К 14:23 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,68 (0,92%), до $74,97 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,87 (1,23%), до $71,43 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1,7%, WTI - на 1,9% после того, как Народный банк Китая снизил процентные ставки сильнее, чем ожидалось, с целью стимулирования местной экономики. Китай является крупнейшим импортером нефти в мире.

Рынок по-прежнему ждет действий Израиля в ответ на иранскую ракетную атаку 1 октября.

"Напряженность на Ближнем Востоке продолжает отражаться на опционах Brent, - написали аналитики ING Уоррен Паттерсон и Эва Мэнти. - Колл-опционы становятся значительно дороже, чем пут-опционы, поскольку участники рынка страхуются на случай скачка цен с учетом неопределенной геополитической ситуации".

Инвесторы опасаются излишка предложения топлива на мировом рынке.

Избыток нефти в Китае в сентябре составлял около 930 тысяч баррелей в сутки, отметил стратег Commerzbank Карстен Фрич. Это примерно вдвое меньше, чем в августе, добавил он.