Нефть Brent подорожала до $74,44 за баррель

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Подъем цен на нефть усилился днем в понедельник, котировки восстанавливаются после обвала по итогам прошлой недели.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:09 по московскому времени повысились на $1,38 (1,89%), до $74,44 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к указанному времени на $1,55 (2,24%), до $70,77 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 7,6% - максимально с начала сентября, WTI - на 8,4%, рекордными темпами с октября 2023 года, по данным Dow Jones.

В понедельник рынок растет на очередном витке эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Как сообщают СМИ, в минувшую субботу беспилотник, выпущенный "Хезболлой", врезался в здание около частной резиденции израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в городе Кесария. Днем позже Израиль нанес ряд новых ударов по Ливану.

Тем временем ЦБ Китая, крупнейшего импортера нефти в мире, опустил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 3,1% годовых. Ставка по пятилетним кредитам также уменьшена на 25 б.п., до 3,6%. Обе ставки находятся на рекордных минимумах, до этого НБК опускал их в июле. Аналитики в среднем ожидали снижения ставки по годовым кредитам до 3,15%, по пятилетним - до 3,65%, по данным Trading Economics.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на одну, составив 482 единицы. Число газовых установок сократилось на две, до 99.