"ТКС Холдинг" до конца 2024 года расширит программу мотивации на 900 сотрудников

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - МКПАО "ТКС Холдинг" до конца 2024 года планирует расширить программу мотивации, распространить ее на 900 сотрудников, сообщил на конференции по финансам и инвестициям "Толк", организованной ТБанком, председатель правления ТБанка Станислав Близнюк.

"Мы сторонники того, что у сотрудников часть опционного пакета должна быть связана с акциями. У нас в компании сейчас 750 человек (в программе мотивации - ИФ), до конца года будет 900 человек. Мы планируем постепенно увеличивать до полутора тысяч сотрудников", - сказал он.

"ТКС Холдинг" в марте сообщил о планах расширить программу мотивации сотрудников в течение двух лет с 750 до 1500 человек. Для этого группа инициировала программу выкупа собственных акций на рынке в количестве до 19 млн акций (не более 10% уставного капитала группы).

Группа также хочет стать оператором программ мотивации сотрудников для других компаний, сейчас проводит пилот в этой области, добавил глава ТБанка.

"Мы для себя этот продукт сделали и хотим попытаться его вытащить немножко наружу. С какой точки зрения? Компании будут соображать, что надо сотрудника мотивировать долями - этот самая правильная долгосрочная мотивация, но здесь должен быть оператор, который все организовывает. Плюс у этого оператора есть некая задачка выступать таким арбитром между компанией и сотрудником, потому что они там договорились 2023 году, а что произойдет в 2025 году, непонятно, а мы как оператор это сделаем", - заявил Близнюк.

Он добавил, что в пилоте сейчас три компании.

Одна из них - группа "Астра", заявил ее гендиректор Илья Сивцев. "Мы тоже ваши клиенты. Мы, видимо, в этом пилоте. У нас больше 100 человек на опционе у вас", - сказал он на конференции.

Ранее сообщалось, что группа "Астра" заключила в рамках программы мотивации опционные договоры на 1,9 млн акций компании с приблизительно 130 сотрудниками.