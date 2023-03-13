"Гознак" в 2022 году увеличил чистую прибыль по РСБУ на 30,5%

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - АО "Гознак" в 2022 году увеличило чистую прибыль по РСБУ на 30,5% - до 8,9 млрд руб. с 6,8 млрд руб. прибыли годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка от реализации продукции в 2022 году выросла на 14,2% и составила 54 млрд руб. (47,3 млрд руб. по итогам 2021 г). Основную часть этой выручки составляют доходы от реализации продукции полиграфического производства, которые выросли на 10,1% - до 39,5 млрд руб. (35,9 млрд руб. годом ранее). Рост этого показателя связан с увеличением заказов ЦБ (+2,4 млрд руб.), а также МВД и МИДа (+2 млрд руб.), при этом отмечается снижение экспортных заказов (-1 млрд руб.), говорится в отчете компании.

Прибыль от продаж в 2022 году выросла на 27,2% - до 10,2 млрд руб. (8,6 млрд руб. в 2021г.).

Валовая прибыль за отчетный период выросла на 13,5% - до 18,5 млрд руб. (16,2 млрд руб. за 2021 год).

В сентябре 2022 года Великобритания ввела санкции против "Гознака". Позднее аналогичные ограничительные меры против компании ввели Европейский союз и Швейцария.

"Гознак" полностью принадлежит государству. Предприятие занимается производством банкнот, разменных и памятных монет, защищенных документов, платежных карт, ID-документов и водительских удостоверений, специальных, акцизных и почтовых марок, защищенных и общепромышленных сортов бумаги, работает над защитными технологиями, оборудованием для обработки, контроля и учета защищенной продукции, предоставляет услуги по обработке и хранению персональных электронных данных.