IT-траты российского финсектора в 2023 году выросли на 13%, до 896 млрд рублей

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Затраты российских компаний финансового сектора (12 тысяч организаций) на цифровизацию выросли в 2023 году до 896 млрд рублей, что на 13% больше аналогичного показателя 2022 года, говорится в исследовании аналитического агентства IT-холдинга Т1.

"В 2023 году рост инвестиций в цифровизацию обусловлен, прежде всего, уже развернутыми и инициированными проектами импортозамещения программных продуктов в банковском и страховом секторе, - сказал управляющий директор компании НОТА (входит в состав холдинга), заместитель гендиректора Т1 Кирилл Булгаков. - Также возросли инвестиции финансовых организаций во внедрение инновационных технологий, например, ИИ, и в обучение сотрудников, связанное с цифровыми технологиями".

В исследовании отмечается, что немногим менее половины (44%) всех IT-затрат финсектора пришлось на приобретение, адаптацию и интеграцию программного обеспечения. Причем 40,6% этих затрат - затраты на российское ПО. При этом подчеркивается, что уровень импортозамещения в области отраслевого прикладного ПО достиг 94,3%. В то же время в области информационной безопасности - только 51,5%, прикладного ПО - 54,1%, средств управления процессами организации - 48,4%.

"Широкий потенциал импортозамещения сохраняется в классах ПО "Средства обработки и визуализации массивов данных" и "Средства анализа данных", - говорится в исследовании. В этих сегментах доля российских решений составляет только 2,7% и 13,9% соответственно.

Также невысокий уровень импортозмещения исследователи отмечают в сегментах системного программного обеспечения (23,4%), встроенного и промышленного ПО (16,1% и 25,9%).

На приобретение IT-оборудования заказчики из финсектора потратили около 21% от общего объема IT-затрат. При этом уровень импортозамещения "железа" остается низким. Так, на использование ПК российского производства перешли только 10,5% организаций финсектора, смартфонов - 1,2%, коммутаторов - 8,9%, маршрутизаторов - 22,6%, точек доступа - 2,4%, СХД - 12,9%, серверов - 5,2%.

Относительно небольшое число компаний финсектора пользуются услугами центров обработки данных (ЦОД) - 7,5% от общего числа организаций финсектора. Из них 33,2% имеет собственные ЦОДы и использует только их. Еще 39,6% заказчиков приобретают соответствующие услуги у коммерческих ЦОДов, а 27,2% - используют услуги собственных и коммерческих ЦОДов.

В то же время 39,4% компания финсектора используют облачные сервисы. Более половины этих заказчиков приобретают облачные сервисы, связанные с хранением данных (76,4%), офисным ПО (63%), электронной почтой (69,2%), специализированным ПО (69,2%).

При этом исследователи отмечают, что применение "облаков" сдерживается такими риск-факторами, как чрезмерная зависимость от провайдера, кража чувствительных данных и кибератаки, сложность интеграции с существующими системами.

По оценкам исследователей, в 2024 году инвестиции финсектора в IT могут достичь 1 трлн рублей.

"Мы прогнозируем, что по итогам 2024 года затраты компаний по сравнению с предыдущим годом могут вырасти в среднем на 10-20% и превысить триллион рублей, - отметил Булгаков. - Это связано с продолжающейся политикой импортозамещения систем и продуктов крупными игроками и продолжения внутренних разработок собственных решений".