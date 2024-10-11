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ИТ-затраты нефтегазовых компаний РФ в 2023 году выросли на 17% до 53 млрд рублей

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Затраты российских нефтегазовых компаний на цифровизацию выросли в 2023 году до 53 млрд рублей, что на 17% больше аналогичного показателя 2022 года. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства ИТ-холдинга Т1.

"С началом импортозамещения траты на цифровизацию в нефтегазовом секторе, ожидаемо, выросли, - сказал заместитель гендиректора Т1 и управляющий директор компании НОТА (разработчик ПО, входит в состав холдинга) Кирилл Булгаков, слова которого приводятся в сообщении. - Компаниям необходимо не только переходить на российское ПО, так как западные решения остались без технической поддержки и возможности обновления – что увеличивает уязвимости в области информационной безопасности, но и менять оборудование и внедрять современные технологии, которые упрощают и автоматизируют процесс".

В исследовании отмечается, что почти половина (43,8%) ИТ-затрат нефтегазовых компаний пришлась на приобретение, адаптацию и интеграцию программных продуктов. Из них 19% – затраты на российское ПО.

По данным исследователей, далеко не все нефтегазовые компании перешли на использование российских программных продуктов. Так, если системы анализа данных от российских разработчиков ПО используют 79,2% компаний отрасли, а промышленное ПО – 77,9%, то на российское системное ПО перешли только 28,8% компаний, на российские офисные приложения – 44,2%, на отечественные средства защиты информации – 62,6%, на встроенное ПО – 20,8%, на средства разработки программных продуктов – 50,9%, на прикладное ПО – 63,1%, на лингвистическое ПО – 69%, на средства управления процессами организации – 57,1%, на средства обработки и визуализации массивов данных – 66,0%.

При этом отмечается, что на продукты и услуги в области информационной безопасности пришлось только 8,2% от общих ИТ-затрат компаний – около 4,5 млрд рублей.

По оценке исследователей, "это критически мало, так как большая часть объектов относится к критической инфраструктуре, требующей особенной защиты". Наиболее распространенными средствами защиты данных в исследовании названы электронная подпись (90%), средства строгой аутентификации (85%) и брандмауэр (76%).

Еще 22,7% ИТ-затрат пришлось на ИТ-оборудование. При этом отмечается, что уровень импортозамещения "железа" в этом сегменте пока небольшой. Так, персональные компьютеры российского производства используют только 12,7% нефтегазовых компаний, коммутаторы - 10,2%, серверы - 6,3%, точки доступа - 9,6%, маршрутизаторы - 5,9%, системы хранения данных - 3,6%, смартфоны - 1,7%.

"Мы предполагаем, что динамика инвестиций по итогам 2024 года в цифровую подготовку сохранится на том же уровне и составит от 10% до 20%", - сказал Булгаков.

Исследование подготовлено по результатам анализа данных (включая материалы Агентства инноваций Москвы и Росстат) о 381 компании с ОКВЭД "Добыча нефти и природного газа".

Т1 IT
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