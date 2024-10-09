Сбербанк за 9 месяцев нарастил чистую прибыль по РСБУ на 6% до 1,193 трлн рублей

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк за 9 месяцев 2024 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 5,7% - до 1 193,2 млрд рублей с 1 129,3 млрд рублей прибыли за январь-сентябрь 2023 года, сообщила кредитная организация.

В сентябре банк заработал 140,6 млрд рублей чистой прибыли, что на 8% больше, чем годом ранее (130,2 млрд рублей).

Рентабельность капитала в январе-сентябре текущего года составила 23,9%, в сентябре - 26,3%.

"Финансовые результаты сентября показали устойчивую динамику в основном благодаря росту чистых процентных доходов на фоне увеличения работающих активов и эффективному управлению расходами", - заявил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 9 месяцев 2024 года снизились на 9,9% и составили 496,5 млрд рублей. В сентябре этот показатель вырос в 2,5 раза - до 98 млрд рублей.

Стоимость кредитного риска без учета влияния изменения валютных курсов в январе-сентябре текущего года составила 1,4%, в сентябре - 1,7%.

Чистые процентные доходы за 9 месяцев 2024 года выросли на 14,5% - до 1 913,6 млрд рублей, в сентябре - на 7,1% - до 218,9 млрд рублей.

Чистые комиссионные доходы в январе-сентябре текущего года увеличились на 7,0% - до 550,8 млрд рублей, в сентябре сократились на 0,4% - до 65,0 млрд рублей. На динамику этого показателя в сентябре негативное влияние оказала высокая база прошлого года, сформированная за счет признания разовых эффектов по кредитным продуктам корпоративных клиентов.

Операционные расходы за 9 месяцев 2024 года выросли на 18,6% - до 697,3 млрд рублей, в сентябре - на 10,2% - до 81,4 млрд рублей. Отношение расходов к доходам за январь-сентябрь составило 26,3%, в сентябре - 23,1%.

Базовый и основной капитал в сентябре изменились незначительно (сокращение на 0,1%) и составили 5,635 трлн рублей и 5,785 трлн рублей соответственно. Общий капитал банка за месяц вырос на 1,9% - до 6,458 трлн рублей.

Коэффициенты достаточности базового и основного капитала в сентябре снизились на 0,1 процентного пункта (п.п.) - до 10,5% и 10,7% соответственно. Расчет коэффициентов не учитывает прибыль за июль-сентябрь 2024 года до проведения аудита. Расчетное влияние проаудированной прибыли за три месяца на нормативы базового и основного капитала составляет порядка 0,7 п.п..

Коэффициент достаточности общего капитала за месяц вырос на 0,1 п.п. - до 12%.