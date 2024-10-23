Банк России и Минфин разъяснят правила закрытия корпоративной информации

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Банк России вместе с Минфином готовит для компаний разъяснение правил закрытия информации о своей деятельности, сообщила журналистам директор департамента корпоративных отношений ЦБ Екатерина Абашеева в кулуарах "Форума розничных инвесторов - 2024. Надежды и реалии".

"Мы готовим совместно с Минфином информационное письмо", - сообщила она.

По ее словам, оно будет касаться действующего регулирования: как и в какой части допустимо закрывать информацию.

Компаниям пришлось в июле 2023 года вернуться к раскрытию данных о себе: тогда правительство своим постановлением № 1102 отменило принятый в марте 2022 года мораторий на прозрачность корпоративной информации. Но, несмотря на то, что эмитенты вернулись к публикации баланса и отчетов о финансовых результатах, у них сохранилось право не обнародовать некоторые "чувствительные сведения" из-за санкционных угроз.

Также Абашеева сообщила журналистам, что на регистрации находится указание ЦБ о правилах маркировки бумаг компаний, которые раскрывают информацию о себе в недостаточном объеме.

Ранее ЦБ опубликовал для общественного обсуждения проект этого документа. В нем говорилось, что обособляться будут ценные бумаги тех эмитентов, которые раскрывают данные о себе в меньшем объеме, чем установлено действующими правилами. Обособление должны будут обеспечивать биржи, выделяя бумаги внутри списков в отдельную секцию (сегмент, сектор) "или иным способом, позволяющим заинтересованным лицам отличить обособленные ценные бумаги от иных ценных бумаг".

По словам старшего управляющего директора по взаимодействию с эмитентами и органами власти "Мосбиржи" Елены Курицыной, технологическое решение этой маркировки еще обсуждается.

Идея маркировки или обособления ценных бумаг чрезмерно "закрытых" компаний публично была озвучена около года назад. Тогда представители ЦБ отмечали, что эмитенты могут пользоваться санкционными рисками как поводом для закрытия важной для инвесторов корпоративной информации, которая на самом деле таких рисков не несет.