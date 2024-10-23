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Аэропорт Хитроу увеличил доналоговую прибыль в январе-сентябре

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Оператор лондонского аэропорта Хитроу Heathrow Airport Ltd. зафиксировал 13%-й рост доналоговой прибыли за девять месяцев 2024 года, а также повысил прогноз пассажиропотока на текущий год.

В январе-сентябре доналоговая прибыль компании увеличилась до 696 млн фунтов ($903 млн) с 618 млн фунтов годом ранее.

Скорректированная доналоговая прибыль за этот период составила 350 млн фунтов против убытка в 19 млн фунтов годом ранее.

Выручка сократилась на 3,2%, до 2,65 млрд фунтов, скорректированная EBITDA - на 9,7%, до 1,54 млрд фунтов.

За девять месяцев аэропорт обслужил 63,1 млн пассажиров, на 6,2% больше, чем за тот же период годом ранее. В результате оператор улучшил прогноз для этого показателя на весь год до 83,8 млн пассажиров с ожидавшихся ранее 82,8 млн.

Рост пассажиропотока летом 2024 года во многом связан с приездом зрителей на лондонские концерты американской певицы Тейлор Свифт, а также большим числом британцев, улетавших в Париж на Олимпиаду.

Компания не анонсировала дивиденды за 2024 год, но не исключает такой возможности в зависимости от финансовых показателей.

Париж Хитроу Тейлор Свифт Heathrow Airport Великобритания Лондон
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