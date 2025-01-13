Пассажиропоток Хитроу в 2024 году вырос до рекордных 83,86 млн человек

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Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Лондонский аэропорт Хитроу в 2024 году обслужил рекордные 83,86 млн пассажиров, что на 5,9% больше показателя годичной давности, сообщила пресс-служба оператора воздушной гавани.

Наиболее существенный прирост был зафиксирован на перелетах внутри Великобритании - на 10%, до 4,665 млн пассажиров. Пассажиропоток на рейсах в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и из них повысился на 9,9% и достиг 10,747 млн человек, Евросоюза - на 7,4%, до 28,107 млн, на трансатлантических перелетах - на 3,3%, до 20,626 млн.

Среди самых популярных пунктов назначения в прошлом году были Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Дублин и Мадрид, отмечается в сообщении.

Поток пассажиров Хитроу в декабре вырос на 5,6% и составил 7,075 млн, обновив исторический максимум для этого месяца. В том числе в католическое Рождество (25 декабря) показатель составил рекордные 160 тысяч (+13% г/г).

Объем грузоперевозок через аэропорт в 2024 году увеличился на 10,4%, превысив 1,57 млн тонн.

Число взлетов/посадок составило 473,965 тыс., что на 4,4% превысило показатель предыдущего года.

В 2025 году Хитроу ждет пассажиропоток на уровне 84,2 млн человек и планирует инвестировать более 1 млрд фунтов ($1,21 млрд).