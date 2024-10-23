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Квартальная выручка производителя Durex снизилась лучше прогноза

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Британский производитель потребительских товаров Reckitt Benckiser Group Plc в третьем квартале 2024 года сократил выручку на 4%, но она превзошла ожидания аналитиков.

Выручка компании в июле-сентябре составила 3,455 млрд фунтов стерлингов ($4,49 млрд) против 3,6 млрд фунтов годом ранее, сообщается в отчетности. Сопоставимые продажи (LfL) уменьшились на 0,5% из-за снижения объема продаж на 1,4% при повышении цен на отпускаемую продукцию на 0,9%.

Консенсус-прогноз, подготовленный самой компанией, предполагал выручку на уровне 3,41 млрд фунтов и падение LfL на 1,7%.

Reckitt по-прежнему планирует по итогам 2024 года увеличить LfL на 1-3%. Эксперты прогнозируют подъем на 1,5%.

С начала 2024 года капитализация компании снизилась почти на 10% (до 32,9 млрд фунтов), тогда как фондовый индекс FTSE 100 прибавил 7%.

Reckitt Benckiser производит и продает сотни наименований бытовой химии и медицинских препаратов, включая чистящие средства Cillit Bang, Vanish и Calgon, обезболивающее Nurofen, леденцы от кашля Strepsils и презервативы Durex.

Reckitt Benckiser Великобритания
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