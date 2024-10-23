Рост цен на сливочное масло в РФ за неделю ускорился до 1,6%, на яйца – до 0,7%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на сливочное масло в РФ за неделю с 15 по 21 октября повысились на 1,6%, сообщил Росстат в среду.

Темпы роста ускорились. Неделей ранее масло подорожало на 1,4%. С начала года оно стало дороже на 23,4%. Это самые высокие темпы роста на рынке молочной продукции.

Так, сыры за неделю подорожали на 0,6%, с начала года – на 7,1%, сметана – соответственно на 0,85% и 12%, творог – на 0,4% и 6,8%, пастеризованное молоко – на 0,6% и 11,8%, стерилизованное – на 0,7% и 12,6%.

Ускорился и рост цен на яйца. За неделю яйца подорожали на 0,7% против 0,3% неделей ранее. Однако по сравнению с началом года нынешние цены ниже на 18,8%.

Росстат также сообщил, что с 15 по 21 октября цены на мороженую рыбу и подсолнечное масло выросли на 0,5%, мясные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, пшено - на 0,4%, говядину, сосиски, сардельки, ржаной хлеб, овощные консервы для детского питания, черный чай и соль - на 0,3%, баранину, маргарин, пшеничный хлеб, рис - на 0,2%, сахар-песок, пшеничную муку, вермишель и водку - на 0,1%.

В то же время мясо кур подешевело на 0,3%.