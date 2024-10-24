Поиск

Россельхознадзор сообщил об увеличении импорта сливочного масла на 9%

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В 2024 году Россия, по данным на 22 октября, импортировала 110,2 тысячи тонн сливочного масла, что на 9% больше, чем годом ранее, сообщили "Интерфаксу" в Россельхознадзоре со ссылкой на информацию ФГИС "ВетИС".

Основным поставщиком масла названа Белоруссия, отгрузившая с начала года 89 тысяч тонн.

В последнее время сливочное масло в стране дорожает. По данным Росстата, в сентябре оно подорожало на 5,1%, что стало самым высоким темпом роста на молочном рынке. С начала года к 21 октября рост составил 23,4%, за неделю с 15 по 21 октября - 1,6%, причем темпы подорожания ускорились с 1,4% неделей ранее.

Эта ситуация стала предметом особого внимания властей. Вице-премьер Дмитрий Патрушев провел совещание и дал заинтересованным ведомствам ряд поручений по стабилизации цен на сливочное масло.

ФАС направила запросы крупным производителям сливочного масла и потребовала предоставлять информацию о каждом планируемом повышении отпускных цен до конца 2024 года. На основе этих данных служба проводит анализ обоснованности повышения оптово-отпускных цен. Кроме того, антимонопольное ведомство сообщило, что его теруправления проработают вопрос заключения ценовых соглашений по ряду продуктов. В первую очередь речь идет о снижении или фиксации цен на сливочное масло, хлеб и молоко.

По данным Росстата, за 9 месяцев этого года производство сливочного масла в России составило 248 тысяч тонн, что на 1,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сентябрьское производство в годовом выражении снизилось на 2,7%, по сравнению с августом этого года падение составило 3,7%.

Белоруссия Дмитрий Патрушев Россельхознадзор Росстат ФАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Сканер безопасности" выявил более 26 тыс. критических уязвимостей в рунете

Француз Демон, воевавший в рядах ВСУ, заочно приговорен в РФ к 14 годам колонии

В правоохранительных органах сообщили о задержании замминистра энергетики Мочальникова

В правоохранительных органах сообщили о задержании замминистра энергетики Мочальникова

Журналисты узнали о переговорах Auchan о продаже бизнеса в России

Журналисты узнали о переговорах Auchan о продаже бизнеса в России

Ранивший мурманского губернатора получил 13 лет колонии

В России заблокированы 197 VPN-сервисов

В России заблокированы 197 VPN-сервисов

Источник сообщил о задержании экс-замминистра энергетики Яновского

Путин заявил, что Украину используют для создания критических угроз для РФ

Путин заявил, что Украину используют для создания критических угроз для РФ

МЭШ не подвергалась взломам хакеров, исправляющих оценки школьников на пятерки

МЭШ не подвергалась взломам хакеров, исправляющих оценки школьников на пятерки

В РСТ рассказали, как избежать проблем со старыми долларовыми купюрами на отдыхе

В РСТ рассказали, как избежать проблем со старыми долларовыми купюрами на отдыхе
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });