Россельхознадзор сообщил об увеличении импорта сливочного масла на 9%

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В 2024 году Россия, по данным на 22 октября, импортировала 110,2 тысячи тонн сливочного масла, что на 9% больше, чем годом ранее, сообщили "Интерфаксу" в Россельхознадзоре со ссылкой на информацию ФГИС "ВетИС".

Основным поставщиком масла названа Белоруссия, отгрузившая с начала года 89 тысяч тонн.

В последнее время сливочное масло в стране дорожает. По данным Росстата, в сентябре оно подорожало на 5,1%, что стало самым высоким темпом роста на молочном рынке. С начала года к 21 октября рост составил 23,4%, за неделю с 15 по 21 октября - 1,6%, причем темпы подорожания ускорились с 1,4% неделей ранее.

Эта ситуация стала предметом особого внимания властей. Вице-премьер Дмитрий Патрушев провел совещание и дал заинтересованным ведомствам ряд поручений по стабилизации цен на сливочное масло.

ФАС направила запросы крупным производителям сливочного масла и потребовала предоставлять информацию о каждом планируемом повышении отпускных цен до конца 2024 года. На основе этих данных служба проводит анализ обоснованности повышения оптово-отпускных цен. Кроме того, антимонопольное ведомство сообщило, что его теруправления проработают вопрос заключения ценовых соглашений по ряду продуктов. В первую очередь речь идет о снижении или фиксации цен на сливочное масло, хлеб и молоко.

По данным Росстата, за 9 месяцев этого года производство сливочного масла в России составило 248 тысяч тонн, что на 1,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сентябрьское производство в годовом выражении снизилось на 2,7%, по сравнению с августом этого года падение составило 3,7%.