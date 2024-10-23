Решетников назвал пессимистичным прогноз МВФ по росту ВВП РФ на 1,3% в 2025 г.

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Прогноз Международного валютного фонда по росту ВВП РФ в 2025 году на уровне 1,3% носит пессимистичный характер и не учитывает принимаемые властями меры, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в кулуарах саммита БРИКС в Казани.

Министр при этом отметил, что текущая динамика подтверждает прогноз ведомства в отношении роста ВВП РФ в 2024 году на уровне 3,9%.

"Пересмотр прогноза МВФ по российской экономике выглядит предсказуемым, цифры соответствуют уже традиционной для западных институтов тенденции. Это повышение оценки на текущий год ввиду объективных результатов развития экономики РФ и заведомо пессимистический прогноз на следующий год", - сказал Решетников.

"Российская экономика устойчиво развивается, по итогам 2024 года ожидается выход на прогнозный показатель 3,9%. Продолжаются процессы структурной трансформации, формирование экономики предложения. Оценки МВФ по 2025 году не учитывают реализацию мер проактивной экономической политики, в том числе направленных на обеспечение экономики трудовыми ресурсами, капиталом и технологиями", - прокомментировал он прогноз МВФ.

Во вторник МВФ повысил оценку роста российской экономики в 2024 году до 3,6% с 3,2% в июле. Одновременно с повышением оценки роста российской экономики в текущем году фонд понизил прогноз на 2025 год - до 1,3% с 1,5%.

Новые оценки МВФ оказались ниже обновленного среднесрочного базового прогноза Минэкономразвития, предусматривающего в 2024-м и 2025 году рост ВВП РФ на 3,9% и 2,5% соответственно. При этом они попали в интервал прогноза ЦБ РФ: 3,5-4,0% в 2024 году, 0,5-1,5% в 2025 году.