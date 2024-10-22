МВФ повысил оценку роста ВВП РФ в 2024 году до 3,6%

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд повысил оценку динамики российской экономики в 2024 году. Теперь МВФ ожидает роста на 3,6%, а не на 3,2%, как в июле. Оценка роста мировой экономики на текущий год неизменна - 3,2%, говорится в октябрьском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook: Policy Pivot, Rising Threats), опубликованном фондом во вторник.

В июле фонд не менял свой прогноз на 2024 г. как для российской экономики, так и для мировой.

Одновременно с повышением оценки роста российской экономики в текущем году МВФ понизил прогноз на 2025 г. - до 1,3% с 1,5%.

Новые оценки МВФ оказались ниже обновленного среднесрочного базового прогноза Минэкономразвития, предусматривающего в 2024 и 2025 гг. рост ВВП РФ на 3,9% и 2,5%, соответственно. При этом они попали в интервал прогноза ЦБ: 3,5-4,0% в 2024 г., 0,5-1,5% в 2025 г.

Прогноз роста мировой экономики на следующий год снижен на 0,1 п.п. - до 3,2%.

Прогноз по глобальной инфляции на 2024-2025 гг. уменьшен на 0,1 п.п. - до 5,8% и 4,3%, соответственно.

Фонд понизил прогнозы по инфляции в странах с развитой экономикой в 2024 г. до 2,6% с 2,7%, в 2025 г. - до 2% с 2,1%. Прогноз по странам с формирующимся рынком и развивающимся странам снижен на 0,1 п.п. в текущем году - до 7,9%, на 2025 г. сохранен на уровне 5,9%.

Прогноз роста объема мировой торговли на 2024-2025 гг. остался неизменным - 3,1% и 3,4% соответственно.

МВФ ожидает увеличения средней цены нефти в 2024 г. на 0,9% по сравнению с ранее ожидавшимся ростом на 0,8%, до $81,29/барр. (предыдущая оценка - $81,26/барр.). В 2025 г. фонд прогнозирует снижение цены на 10,4% (ранее - только на 6%), до $72,84/барр. (было $76,38/барр).

Китай в минусе, США в плюсе

Прогноз роста экономик стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в 2024 г. сохранен на уровне 4,2%, на 2025 г. - понижен на 0,1 п.п., до 4,2% ежегодно. Оценку роста развитых стран МВФ повысил на 0,1 п.п., до 1,8% в текущем году, на 2025 г. - сохранил на уровне 1,8%.

Прогноз роста экономики Китая понижен на 0,2 п.п. в 2024 г. - до 4,8%, на 2025 г. оставлен без изменений (4,5%). Оценка роста ВВП Индии прежняя - 7% и 6,5% соответственно.

Заметно - сразу на 0,9 п.п., до 3% - повышен прогноз роста экономики Бразилии в 2024 г., на 2025 г. он скорректирован вниз на 0,2 п.п., до 2,2%.

Экономика США, по мнению МВФ, в текущем году вырастет на 2,8% (прежний прогноз - 2,6%), в 2025 г. - на 2,2% (1,9%).

Также МВФ понизил прогноз роста ВВП стран еврозоны в текущем году на 0,1 п.п. - до 0,8%, в 2025 г. - на 0,3 п.п., до 1,3%.

В Германии фонд ожидает в текущем году нулевую динамику, оценка снижена на 0,2 п.п., в 2025 г. прогнозирует рост на 0,8% (ранее 1,3%). Прогноз по Испании на текущий год повышен на 0,5 п.п., до 2,9%, в 2025 г. по-прежнему ожидается рост на 2,1%. Для ВВП Франции оценка повышена на 0,2 п.п., до 1,1%, в текущем году и снижена на 0,2 п.п., до 1,1%, в следующем. По экономике Италии прогноз на 2024 г. остался прежним - 0,7% роста, на 2025 г. прогноз снижен на 0,1 п.п., до 0,8%.

МВФ также повысил оценку роста ВВП Великобритании - на 0,4 п.п. в 2024 г., до 1,1%, прогноз на 2025 г. остался на уровне 1,5%.

Прогноз по росту ВВП Японии на текущий год снижен с 0,7% до 0,3%, на 2025 г. повышен до 1,1% с 1%.

Битва выиграна, сражение продолжается

"Глобальная битва с инфляцией в целом выиграна, хотя ценовое давление остается в ряде стран", - говорится в докладе МВФ. После пикового значения годовой инфляции в 9,4% в III квартале 2022 г., на конец этого года показатель должен упасть до 3,5% - а это меньше, чем среднегодовые 3,6% в период 2000-2019 гг.

Замедление инфляции - важная веха, но в целом риски для глобального экономического прогноза растут и на данный момент "доминируют", констатирует МВФ. Среди таких рисков фонд перечисляет эскалацию региональных конфликтов, слишком длительный период жесткой ДКП, более существенное торможение экономики Китая, потенциальную волатильность финансовых рынков с возможным влиянием на рынки суверенного долга, сохраняющийся тренд на протекционизм.