ТБанк за девять месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ до 43 млрд рублей

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - ТБанк за девять месяцев 2024 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 27% - до 43 млрд руб., Росбанк - на 24% - до 40 млрд руб., говорится в сообщении "ТКС Холдинга" (обе кредитные организации входят в него).

Группа вернулась к ежемесячной публикации операционных результатов. При этом показатели холдинга за девять месяцев и сентябрь впервые включают результаты Росбанка.

Прибыль банковских подразделений по РСБУ не является надежным индикатором консолидированной прибыльности бизнеса группы по МСФО за счет существенных различий в методологии, а также наличия других прибыльных подразделений в периметре, отмечает холдинг. Группа не рекомендует инвесторам использовать показатели прибыли по РСБУ в качестве основы для определения трендов общегрупповой прибыли по МСФО.

"ТКС Холдинг" также подтвердил планы по росту прибыли на 2024 год. "Как и всегда, мы таргетируем доходность на капитал (ROE) во всех направлениях нашего бизнеса как минимум в 30%. Мы также сохраняем наш прогноз по росту прибыли группы по МСФО за 2024 год не менее 30% (по отношению к 80,9 млрд руб. прибыли в 2023 году - ИФ)", - заявил председатель правления ТБанка Станислав Близнюк, слова которого приводятся в сообщении.

Общий кредитный портфель ТБанка и Росбанка по РСБУ на 30 сентября 2024 года достиг 2,7 трлн руб., увеличившись за девять месяцев на 9%, но сократившись за III квартал на 1,9%, за месяц он снизился на 0,1%.

Кредитный портфель ТБанка за девять месяцев 2024 года вырос на 27% - до 1,36 трлн руб. (рост за квартал составил 3,7%, за месяц - 1,7%)

Средства клиентов обоих банков в январе-сентябре текущего года увеличились на 20% - до 3,8 трлн руб. (за квартал - на 3,4%, за месяц - на 2,1%). Средства и активы клиентов под управлением ТБанка и Росбанка на 30 сентября 2024 года достигли 5,1 трлн руб., увеличившись с начала года на 21%, за квартал - на 4,5%, за месяц - на 3,6%.

Средства клиентов в ТБанке за девять месяцев выросли на 51% - до 2,5 трлн руб. (рост за квартал на 10,7%, за месяц - на 3,8%).

Общий капитал ТБанка по РСБУ на 30 сентября 2024 года составил 276 млрд руб., Росбанка - 226 млрд руб. Оба банка с запасом выполняют требования ЦБ РФ по достаточности капитала, отмечает группа.

Коэффициент достаточности базового капитала ТБанка с начала года сократился на 1,3 процентного пункта (п.п.) - до 7,3%, основного капитала - на 1,4 п.п., до 10,2%, общего капитала - на 2,1%, до 10,7%. Коэффициент достаточности базового капитала Росбанка за 9 месяцев вырос на 0,7 п.п. - до 9,8%, основного капитала - на 0,7 п.п., до 11,9%, общего капитала снизился на 0,3 п.п. - до 12,5%.

Общее число клиентов группы увеличилось с начала года на 13% - до 45,7 млн человек (за квартал - на 3,9%, за месяц - на 1,2%).

Число активных клиентов, которые пользуются сервисами компаний холдинга хотя бы раз в месяц, за девять месяцев выросло на 12% - до 31,4 млн человек.

Ранее сообщалось, что Росбанк может стать филиалом ТБанка. У объединенной кредитной организации останется только одна банковская лицензия. Процесс интеграции планируется завершить в I квартале 2025 года.

"ТКС Холдинг" в середине августа получил контроль над 99,4% акций Росбанка.

"Интерросу" Владимира Потанина после сделки по интеграции Росбанка принадлежит 41,4% "ТКС Холдинга".