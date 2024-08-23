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Росбанк в I полугодии сократил прибыль по МСФО вдвое

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Росбанк, в августе перешедший под контроль "ТКС Холдинга", в первом полугодии вдвое снизил чистую прибыль по МСФО в годовом выражении, до 9,7 млрд рублей, свидетельствует отчетность кредитной организации.

Во втором квартале чистая прибыль банка составила 2,5 млрд рублей, снизившись в 4 раза.

Как следует из отчетности, одной из причин снижения прибыли Росбанка стал рост процентных расходов. Так, во втором квартале процентные расходы составили 52,5 млрд рублей, увеличившись в 2,8 раза. В целом за полугодие объем процентных расходов вырос втрое, до 100,8 млрд рублей.

Чистые процентные доходы Росбанка в первом полугодии выросли на 5,5%, до 32,6 млрд рублей.

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Расходы на резервы по кредитным убыткам в январе-июне составили 2,8 млрд рублей (против 2 млрд рублей годом ранее), из которых во втором квартале - 2,5 млрд рублей (1,5 млрд рублей во втором квартале 2023 года).

Операционные расходы Росбанка в первом полугодии выросли на 21,6%, до 29,1 млрд рублей. Во втором квартале объем операционных расходов составил 16,7 млрд рублей, увеличившись на треть.

"В первом полугодии этого года банк понес ряд дополнительных операционных расходов, связанных с процессом интеграции, для получения экономической выгоды в будущих периодах", - говорится в пресс-релизе Росбанка.

Кредитный портфель банка до вычета резервов с начала года вырос на 2%, составив 1,5 трлн рублей. При этом кредиты юрлицам показали снижение на 4%, до 670 млрд рублей. Кредиты физлицам за полугодие увеличились на 8% и составили 847 млрд рублей.

Средства юрлиц в январе-июне сократились на 16%, до 808 млрд рублей. Средства населения показали рост на 12%, до 695 млрд рублей.

Достаточность капитала банка на 30 июня оставалась на уровне 12,8% (Н1.0).

В середине августа МКПАО "ТКС Холдинг" получило контроль над 99,4% акций Росбанка. Компания представит обновленную стратегию, с учетом интеграции Росбанка, в начале следующего года. В рамках планируемой интеграции группа заключила на коммерческой основе агентское соглашение с Росбанком по оформлению ряда кредитных продуктов через ТБанк.

Росбанк
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