ТБанк во II квартале увеличил кредитный портфель по РСБУ на 26% до 2,1 трлн рублей

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Тбанк (ранее - Тинькофф банк) во II квартале 2024 года увеличил чистый кредитный портфель после вычета резервов по РСБУ на 26,1% до 2,119 трлн рублей, следует из отчетности кредитной организации.

Кредитный портфель банка в I полугодии 2024 года вырос на 41,6%.

Чистый процентный доход до вычета резервов в I полугодии 2024 года увеличился на 32,9% до 127,8 млрд рублей, после резервов – на 17,4% до 79,3 млрд рублей.

Во II квартале чистый процентный доход до резервов вырос на 36,2% до 66,0 млрд рублей, после резервов составил 38,7 млрд рублей против 2,7 млрд рублей годом ранее.

Расходы на резервы в I полугодии 2024 года выросли в 1,7 раза до 48,5 млрд рублей. Во II квартале текущего года расходы сократились в 1,7 раза до 27,3 млрд рублей по сравнению с 45,8 млрд рублей расходов годом ранее.

Активы банка на 30 июня 2024 года достигли 2,763 трлн рублей, увеличившись с начала года на 27%, во II квартале - на 18,7%.

Средства клиентов в I полугодии 2024 года выросли на 33,1% до 2,317 трлн рублей. Во II квартале этот показатель увеличился на 22,9%.

Собственный капитал на 30 июня 2024 года составил 221,3 млрд рублей, увеличившись в I полугодии на 12,6%, во II квартале – на 3,5%.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль ТБанка в I полугодии 2024 года по РСБУ выросла в 1,5 раза до 28,9 млрд рублей.