Нефть Brent подорожала до $75,85 за баррель

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в четверг после снижения по итогам предыдущей сессии на данных о существенном росте запасов в США.

Запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 5,474 млн баррелей, сообщило в среду американское министерство энергетики. Резервы бензина выросли на 878 тыс. баррелей, в то время как дистиллятов - уменьшились на 1,14 млн баррелей.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составляет $75,85 за баррель, что на $0,89 (1,19%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $1,08 (1,4%), до $74,96 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,96 (1,36%), до $71,73 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $0,97 (1,4%), до $70,77 за баррель.

Трейдеры продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке, а также перспективы спроса и предложения нефти. Риски, связанные с ближневосточным конфликтом, поддерживают рынок. При этом сигналы ослабления экономики Китая - крупнейшего мирового импортера нефти - оказывают давление на стоимость сырья.

"Ближневосточная напряженность и перспективы мировой экономики, как косвенный показатель спроса на нефть, сейчас являются ключевыми двигателями для рынка, - отмечает основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.