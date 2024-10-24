Поиск

Нефть Brent подорожала до $75,85 за баррель

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в четверг после снижения по итогам предыдущей сессии на данных о существенном росте запасов в США.

Запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 5,474 млн баррелей, сообщило в среду американское министерство энергетики. Резервы бензина выросли на 878 тыс. баррелей, в то время как дистиллятов - уменьшились на 1,14 млн баррелей.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составляет $75,85 за баррель, что на $0,89 (1,19%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $1,08 (1,4%), до $74,96 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,96 (1,36%), до $71,73 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $0,97 (1,4%), до $70,77 за баррель.

Трейдеры продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке, а также перспективы спроса и предложения нефти. Риски, связанные с ближневосточным конфликтом, поддерживают рынок. При этом сигналы ослабления экономики Китая - крупнейшего мирового импортера нефти - оказывают давление на стоимость сырья.

"Ближневосточная напряженность и перспективы мировой экономики, как косвенный показатель спроса на нефть, сейчас являются ключевыми двигателями для рынка, - отмечает основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.

нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Компания Бакальчука подала иск из-за одностороннего отказа Wildberries от договоров техзаказа

Компания Бакальчука подала иск из-за одностороннего отказа Wildberries от договоров техзаказа

Инфляция в РФ с 15 по 21 октября ускорилась до 0,2%

Инвесткомпания Fundament Capital из ОАЭ стала владельцем 6,9% Мосбиржи

Инвесткомпания Fundament Capital из ОАЭ стала владельцем 6,9% Мосбиржи

Оба аукциона Минфина по размещению нового госдолга признаны несостоявшимися

Путин призвал не затягивать с переходом к новой экономической и финсистеме

Литва расторгает соглашение о торговом мореходстве с РФ

Литва расторгает соглашение о торговом мореходстве с РФ

Правительство продолжит контролировать ситуацию с ценами на сливочное масло

Инвестпрограмма РЖД на 2025 г. будет незначительно снижена

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });