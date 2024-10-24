РФ предложила создать биржу драгоценных металлов БРИКС

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Россия на саммите в Казани предложила странам БРИКС создать биржу драгоценных металлов, которая, по замыслу авторов идеи, принципиально изменит принципы ценообразования на этом консервативном рынке.

Как говорится в сообщении Минфина РФ, принятая в среду декларация лидеров стран БРИКС поддержала увеличение оборота драгоценных металлов между странами объединения на основе единых стандартов качества продукции. "Создание механизма торговли металлами внутри стран БРИКС приведет к формированию справедливой и равноправной конкуренции на основе биржевых принципов", - сказано в релизе Минфина.

"Механизм будет включать в себя создание инструментов ценовых индикаторов на металлы, стандартов производства и торговли слитками, аккредитации участников рынка, клиринга и аудита внутри стран БРИКС, а страны-участники - иметь надежный способ устойчивой биржевой торговли внутри объединения" - заявил глава ведомства Антон Силуанов, процитированный в сообщении.

Биржа драгоценных металлов БРИКС "станет ключевым регулятором цен на драгоценные металлы", рассчитывает Минфин.

Страны БРИКС также обозначили единый подход к укреплению сотрудничества в алмазно-бриллиантовой отрасли, выразили поддержку Кимберлийского процесса (КП) как универсального механизма регулирования. Лидеры БРИКС приветствовали создание неформальной диалоговой платформы с участием стран-производителей алмазов Африки для обеспечения свободной торговли на основе Схемы сертификации Кимберлийского процесса (ССКП).

"Для нас важно обеспечить единые стандарты ответственной алмазодобычи и торговли. В основе такого сотрудничества лежит необходимость противодействия односторонним ограничениям, сохранения свободы алмазной торговли на основе ССКП", - заявил Силуанов.

Первое заседание платформы прошло в октябре. В ходе него представители отрасли и регулирующих органов из стран БРИКС, а также приглашенные участники от ведущих международных отраслевых организаций обсудили потенциальные направления развития регулярного диалога в целях обеспечения устойчивого развития алмазно-бриллиантовой торговли.

Платформа будет работать по таким направлениям, как создание добавленной стоимости в цепочках поставок, поддержка программ видового маркетинга бриллиантов на рынках БРИКС, обеспечение единых стандартов ответственной алмазодобычи и торговли.

Страны G7 в этом году ввели санкции на российские алмазы, намереваясь сократить доходы РФ от экспорта этого вида сырья, которые оцениваются в сумму около 4 млрд евро ежегодно. Наиболее чувствительными являются косвенные санкции: эмбарго на бриллианты от 1 карата, ограненные из российского алмазного сырья в третьих странах, в первую очередь в Индии. Третий этап санкций (с 1 сентября) снизил порог для таких камней до 0,5 карата и усилил контрольные меры.

Ассоциация африканских производителей алмазов, которая представляет 19 производителей, контролирующих 60% мирового производства, предупреждала, что санкции могут нарушить цепочки поставок и обернутся дополнительными затратами для стран.