Основные торговые организации алмазной отрасли предупредили G7 о последствиях санкций

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Основные торговые организации алмазной и ювелирной отрасли предупредили G7 о последствиях введения ограничений на алмазы российского происхождения. Открытое письмо на эту тему, подписанное индийским Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC), Всемирной федерацией алмазных бирж (WFDB), Всемирным алмазным советом (WDC) и Международной ассоциацией производителей бриллиантов (IDMA), опубликовано на сайте IDMA.

"Хотя мы полностью согласны с тем, что для отрасли пришло время отслеживать происхождение алмазов и мы должны вместе работать для достижения этой цели, но считаем, что предложенный процесс нанесет непоправимый вред нероссийской части индустрии", - говорится в письме.

Санкции предполагают, что все алмазы нероссийского происхождения должны отправляться в Антверпен для сертификации. По мнению торговых организации, это не соответствует целям G7 и может повредить индустрии, так как цена алмазов и бриллиантов из-за издержек на логистику, страхование, а также необходимости дополнительно платить за проверку и сертификацию значительно повысится. Это создаст конкурентное преимущество для участников глобального рынка вне Антверпена.

Повышение цен для потребителей на рынках G7 будет серьезным и фактически сделает российские алмазы "более востребованными, поскольку они более доступны", предупреждают авторы письма.

"Мы выступаем против принуждения всех участников рынка, желающих продать свои бриллианты на рынках G7, к первичной отправке своего сырья в Бельгию. Как эксперты по алмазам, мы знаем, что это не способствует целям стран-членов G7 и приведет к серьезным ограничениям на все нероссийские алмазы, что будет иметь ужасные последствия для отрасли. Это также приведет к тому, что глобальная торговля будет сосредоточена в одной централизованной точке, что создаст узкие места в поставках и даст необоснованную власть и преимущества одному участнику в ущерб всем остальным", - говорится в письме.

Отраслевые организации призывают сделать доступной для всех стран-производителей и потребителей алмазов (исключая Россию) внедряемую сейчас ЕС технологию отслеживания происхождения и сертификации камней. Доступ к этой технологии, равно как и возможность отправлять свое сырье в любой центр огранки, должны иметь мелкие и кустарные добывающие компании. В их нынешнем виде санкции не позволяют также властям стран Африки поставлять свои алмазы непосредственно на рынок по своему выбору, что может способствовать контрабанде, отмечают авторы обращения.

Они также обратили внимание на то, что в санкционном регулировании нет никакой информации о том, что происходит с уже существующими запасами алмазов и бриллиантов, подержанными бриллиантами, ювелирными изделиями или часами.

С января 2024 года страны G7, на которые приходится 70% мирового розничного рынка бриллиантов, запретили прямой импорт российских алмазов от 1 карата. С 1 марта запрет распространился на бриллианты, ограненные из российских алмазов в третьих странах. Именно эта мера является наиболее болезненной. К 1 сентября, как планируется, вступит в силу механизм сертификации для алмазного сырья, который призван оградить рынки стран G7 от бриллиантов российского происхождения. Тогда же санкции охватят алмазы от 0,5 карата. На этот сегмент приходится более 70% российской добычи в денежном выражении.