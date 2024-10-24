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Кассация оставила в силе введение наблюдения в пензенской аптечной сети семьи Шпигель

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе судебные решения о введении процедуры наблюдения в ОАО "Фармация" (Пенза, аптечная сеть), сообщается в картотеке арбитражных дел.

"Фармация" подавала кассационную жалобу на решение суда первой инстанции, открывшего процедуру банкротства, а также на решение апелляционного суда, оставившего введение наблюдения в силе.

Мотивировочная часть постановления кассационного суда пока не опубликована.

Как сообщалось, банк "Санкт-Петербург" инициировал банкротство "Фармации" в декабре 2022 года. На первом круге требование банка было оставлено без рассмотрения, но апелляционный суд вернул дело в нижестоящую судебную инстанцию. В апреле текущего года суд ввел наблюдение в фармсети, включил в третью очередь реестра требований кредиторов около 100 млн рублей долга "Фармации" перед банком. "Фармация" является поручителем ООО "Биотэк" по кредитам, привлеченным в банке "Санкт-Петербург", обязательства по которым не исполнены до сих пор.

Прокуратура Пензенской области пыталась приостановить рассмотрение заявления о банкротстве до вступления в силу решения по делу о взыскании в доход государства 8,2 млрд рублей, где фармсеть выступает солидарным соответчиком. Однако суд счел, что проверка в апелляционном порядке законности спорной задолженности перед РФ не является препятствием для рассмотрения заявления о банкротстве должника.

Между тем в январе 2024 года Октябрьский райсуд Пензы удовлетворил иск генерального прокурора РФ о взыскании в доход государства 8,2 млрд рублей с бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и других фигурантов дела – компаний группы "Биотэк", в числе которых "Фармация", и их бенефициаров. Солидарными ответчиками выступают, помимо Белозерцева и "Фармации", руководители и бенефициары ГК "Биотэк" Борис и Евгения Шпигели, Антон Колосков, ООО "Биотэк", АО "Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьютерская корпорация "Биотэк", ООО "БиоСамарФарм", ООО "Интермедфарм". Это решение вступило в силу 2 августа.

Согласно законодательству, после признания должника банкротом требования к нему могут погашаться только в рамках конкурсного производства пропорционально между всеми реестровыми кредиторами.

"Фармация" имеет аптечную сеть из 117 розничных точек (включая производственную аптеку), две ветеринарные аптеки и ветклинику, а также владеет сетью медицинских центров, говорится на ее сайте.

Выручка "Фармации" в 2023 году составила 2 млрд рублей, чистая прибыль – 103 тыс. рублей. Чистые активы на начало 2024 года составляли 765,7 млн рублей.

Согласно отчетности за 2023 год, бенефициарным владельцем ОАО "Фармация" является Евгения Шпигель.

ОАО "Фармация" Биотэк Евгения Шпигель Борис Шпигель
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