Кассация оставила в силе введение наблюдения в пензенской аптечной сети семьи Шпигель

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе судебные решения о введении процедуры наблюдения в ОАО "Фармация" (Пенза, аптечная сеть), сообщается в картотеке арбитражных дел.

"Фармация" подавала кассационную жалобу на решение суда первой инстанции, открывшего процедуру банкротства, а также на решение апелляционного суда, оставившего введение наблюдения в силе.

Мотивировочная часть постановления кассационного суда пока не опубликована.

Как сообщалось, банк "Санкт-Петербург" инициировал банкротство "Фармации" в декабре 2022 года. На первом круге требование банка было оставлено без рассмотрения, но апелляционный суд вернул дело в нижестоящую судебную инстанцию. В апреле текущего года суд ввел наблюдение в фармсети, включил в третью очередь реестра требований кредиторов около 100 млн рублей долга "Фармации" перед банком. "Фармация" является поручителем ООО "Биотэк" по кредитам, привлеченным в банке "Санкт-Петербург", обязательства по которым не исполнены до сих пор.

Прокуратура Пензенской области пыталась приостановить рассмотрение заявления о банкротстве до вступления в силу решения по делу о взыскании в доход государства 8,2 млрд рублей, где фармсеть выступает солидарным соответчиком. Однако суд счел, что проверка в апелляционном порядке законности спорной задолженности перед РФ не является препятствием для рассмотрения заявления о банкротстве должника.

Между тем в январе 2024 года Октябрьский райсуд Пензы удовлетворил иск генерального прокурора РФ о взыскании в доход государства 8,2 млрд рублей с бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и других фигурантов дела – компаний группы "Биотэк", в числе которых "Фармация", и их бенефициаров. Солидарными ответчиками выступают, помимо Белозерцева и "Фармации", руководители и бенефициары ГК "Биотэк" Борис и Евгения Шпигели, Антон Колосков, ООО "Биотэк", АО "Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьютерская корпорация "Биотэк", ООО "БиоСамарФарм", ООО "Интермедфарм". Это решение вступило в силу 2 августа.

Согласно законодательству, после признания должника банкротом требования к нему могут погашаться только в рамках конкурсного производства пропорционально между всеми реестровыми кредиторами.

"Фармация" имеет аптечную сеть из 117 розничных точек (включая производственную аптеку), две ветеринарные аптеки и ветклинику, а также владеет сетью медицинских центров, говорится на ее сайте.

Выручка "Фармации" в 2023 году составила 2 млрд рублей, чистая прибыль – 103 тыс. рублей. Чистые активы на начало 2024 года составляли 765,7 млн рублей.

Согласно отчетности за 2023 год, бенефициарным владельцем ОАО "Фармация" является Евгения Шпигель.