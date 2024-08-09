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Апелляция оставила в силе введение наблюдения в пензенской аптечной сети семьи Шпигель

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Одиннадцатый апелляционный арбитражный суд оставил в силе судебное решение о введении процедуры наблюдения в ОАО "Фармация" (Пенза, аптечная сеть), сообщается в судебной картотеке.

Решение суда первой инстанции, открывшего процедуру банкротства, пытались обжаловать в апелляции сам должник, ООО "Биотэк" и прокуратура Пензенской области.

Постановление апелляционного суда пока не опубликовано.

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Наблюдение в "Фармации" по заявлению банка "Санкт-Петербург" было введено в апреле. "Фармация" является поручителем ООО "Биотэк" по кредитам, привлеченным в банке "Санкт-Петербург", обязательства по которым не исполнены до сих пор.

Прокуратура Пензенской области пыталась приостановить рассмотрение заявления о банкротстве до вступления в силу решения по делу о взыскании в доход государства 8,2 млрд рублей, где фармсеть выступает солидарным соответчиком. Однако суд счел, что проверка в апелляционном порядке законности спорной задолженности перед государством не является препятствием для рассмотрения заявления о банкротстве должника.

Банк "Санкт-Петербург", инициировав в декабре 2022 года банкротство "Фармации", заявлял требования к фармсети в объеме 103,3 млн рублей. Выручка "Фармации" в 2022 году составила 2,3 млрд рублей, чистая прибыль - 52,6 млн рублей.

На первом круге требование банка было оставлено без рассмотрения, но апелляционный суд вернул дело в нижестоящую судебную инстанцию. В апреле текущего года суд ввел в наблюдение в фармсети, включил в третью очередь требований кредиторов долг "Фармации" перед банком в размере 101,7 млн рублей.

В январе 2024 года Октябрьский райсуд Пензы удовлетворил иск генерального прокурора о взыскании в доход государства 8,2 млрд рублей с бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и других фигурантов дела - компаний группы "Биотэк", в числе которых "Фармация", и их бенефициаров.

Солидарными ответчиками выступают, помимо Белозерцева и "Фармации", руководители и бенефициары ГК "Биотэк" Борис и Евгения Шпигели, Антон Колосков, ООО "Биотэк", АО "Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьютерская корпорация "Биотэк", ООО "БиоСамарФарм", ООО "Интермедфарм".

Это решение было обжаловано, но апелляционная инстанция Пензенского областного суда признала его законным, оно вступило в силу 2 августа, говорится на странице облсуда во "ВКонтакте".

Согласно законодательству, после признания должника банкротом требования к нему могут погашаться только в рамках конкурсного производства пропорционально между всеми реестровыми кредиторами.

"Фармация" имеет аптечную сеть из 117 розничных точек (включая производственную аптеку), две ветеринарные аптеки и ветклинику, а также владеет сетью медицинских центров, говорится на ее сайте.

Бенефициарами ОАО на конец 2023 года являлись Е.Шпигель (11,44% уставного капитала) и "Интермедфарм" (73,64%), согласно списку аффилированных лиц общества. Согласно ЕГРЮЛ, "Интермедфарм" принадлежит также Е.Шпигель.

Биотэк Санкт-Петербург Фармация Интермедфарм Пенза
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