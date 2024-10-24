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Equinor в III квартале снизила чистую прибыль на 9%

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Норвежская нефтегазовая компания Equinor ASA в третьем квартале 2024 года сократила чистую прибыль на 8,6%, в том числе из-за снижения цен и объемов добычи.

В июле-сентябре чистая прибыль компании составила $2,285 млрд против $2,501 млрд за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль упала на 25% - до $2,191 млрд.

Операционная прибыль снизилась на 7% - до $6,905 млрд, без учета разовых факторов - на 13%, до $6,887 млрд.

Выручка уменьшилась на 2,2% и составила $25,446 млрд.

Добыча компании в минувшем квартале сократилась на 1% - до 1,984 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки с 2,007 млн бнэ годом ранее. Средняя цена реализации углеводородов упала на 8% - до $74 за баррель.

Капвложения в этом году по-прежнему ожидаются в объеме около $14 млрд по сравнению с $14,5 млрд в 2023 году.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне $2,05 млрд, выручку - $23,9 млрд.

С начала 2024 года капитализация Equinor упала почти на 15%, в то время как норвежский фондовый индекс OSEAX прибавил менее 10%.

Equinor Норвегия
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