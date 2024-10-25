Индекс потребдоверия в Британии опустился в октябре до минимума с начала года

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в Великобритании в октябре опустился до минус 21 пункта с минус 20 пунктов месяцем ранее, сообщается в отчете GfK NOP Ltd.

Значение индекса обновило минимум с декабря прошлого года и совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Негативным фактором стали ожидания повышения налогов, которое может быть заложено в бюджет Великобритании на следующий год. Бюджет будет представлен на следующей неделе.

Три из пяти составляющих индекса доверия в текущем месяце уменьшились по сравнению с сентябрем. В частности, оценка британцами общей экономической ситуации в стране в следующие 12 месяцев снизилась на 1 пункт, до минус 28 пунктов. Тем временем индикатор ожиданий в отношении личных финансов на ближайший год повысился на 1 пункт, до минус 2 пунктов.

Среднее значение индекса доверия за период с 1981 года по 2024 год составляет минус 10,9 пункта. Рекордный уровень в 10 пунктов был достигнут в июне 1987 года. Минимум в минус 49 пунктов был зафиксирован в сентябре 2022 года.