Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в I полугодии выросла в 5,6 раза

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по РСБУ в I полугодии 2024 г. выросла в 5,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 20 млрд руб., говорится в отчете компании.

Выручка составила 20,27 млрд руб. (+23,2%).

Убыток от продаж по итогам января-июня 2024 г. составил 3,44 млрд руб. против 2,71 млрд руб. годом ранее.

При этом "Интер РАО" нарастила доходы от участия в других организациях (в 7,1 раза, до 13,38 млрд руб.) и проценты к получению (в 2 раза, до 31,23 млрд руб.).

Основным акционером "Интер РАО" на конец 2023 г. являлся "Роснефтегаз" (26,37%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 г. принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении.