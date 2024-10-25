ВТБ принял решение присоединить "Открытие" к БМ-банку

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - ВТБ принял решение присоединить банк "ФК Открытие" к другому дочернему банку - БМ-банку, говорится в материалах "Открытия".

ВТБ на ближайшие несколько лет запланировал ряд реорганизаций: в 2024 году - выделение специального юрлица, на баланс которого перейдет часть заблокированных активов и пассивов, в 2025 году - интеграцию банков "ФК Открытие" и Саровбизнесбанка, а в 2026 году - Почта банка.

Как говорится в материалах, ВТБ утвердил договор о присоединении Саровбизнесбанка и "Открытия" к БМ-банку и передаточный акт "Открытия". Уведомление кредиторов "Открытия" о его реорганизации будет опубликовано в журнале "Вестник государственной регистрации", а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов.

"ФК Открытие" вошел в группу ВТБ в декабре 2022 года. Изначально планировалось, что банк сдаст лицензию в 2024 году и запустит процесс добровольной ликвидации. Впоследствии ВТБ изменил стратегию интеграции: ожидается, что в январе 2025 года "Открытие" будет присоединен к БМ-банку (бывший Банк Москвы, входит в группу ВТБ).

Банк "Открытие" по итогам второго квартала 2024 года занимал 13-е место в рэнкинге "Интерфакс-100".