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ВТБ пока не ведет переговоров о новых сделках M&A на банковском рынке

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ пока не ведет переговоров о покупке новых банков, занимается интеграцией банков внутри группы, заявил телеканалу "Россия 24" первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

ВТБ на ближайшие несколько лет запланировал ряд реорганизаций: в 2024 году - выделение специального юрлица, на баланс которого перейдет часть заблокированных активов и пассивов, в 2025 году - интеграцию РНКБ, банка "ФК Открытие" и Саровбизнесбанка, а в 2026 году - Почта банка.

"Мы, наверное, после ЦБ, когда он отзывал лицензии, самый большой после него уничтожитель банковских лицензий путем консолидации. То есть буквально в следующем году прекратит свое существование банк финансовой корпорации "Открытие", это системно значимый банк, дальше прекратит свое существование РНКБ, прекратит свое существование Почта банк", - заявил он.

"Мы в 2025 году завершим сбор своих земель, находящихся в группе, и интегрируем все их в банк ВТБ, и укрепим свою позицию по всем показателям номер два по активам в каждом из сегментов после Сбербанка. Есть ли какие-то еще дополнительные планы? Внутри мы собрали всех или соберем в 2025 году всех. С точки зрения каких-то внешних приобретений никаких переговоров сейчас не ведется, но это такая ситуация, когда, быть может, ты предполагаешь, а тобой располагают, поэтому в этой ситуации насколько будет турбулентным 2025 год для банковского сектора, насколько некоторые игроки смогут, а некоторые, быть может, не смогут адаптироваться, этим будет определяться неожиданный элемент, пока не определенный в 2025 и последующих годах", - добавил он.

ВТБ Дмитрий Пьянов Открытие Почта банк РНКБ Саровбизнесбанк
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