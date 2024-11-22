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Производитель виски Jack Daniel's увеличит квартальные дивиденды на 4%

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Американская Brown-Forman, производитель виски Jack Daniel's и бурбона Woodford Reserve, повысила квартальные дивиденды на 4%, до 22,65 цента на акции класса "A" и "B".

Как говорится в пресс-релизе компании, дивиденды будут выплачены 2 января акционерам из реестра на 6 декабря.

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Дивидендная доходность акций составит порядка 2,2%, исходя из стоимости акций на закрытие рынка в четверг ($40,15 для класса "A" и $40,69 для класса "B").

Brown-Forman относится к числу дивидендных аристократов, ее акции входят в индекс S&P 500 Dividend Aristocrats. Компания повышает дивиденды уже 41 год подряд.

Акции Brown-Forman подорожали на 1% по итогам торгов в четверг.

Brown-Forman Jack Daniel's
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