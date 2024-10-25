Electrolux отказалась от планов продажи Zanussi

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Шведская Electrolux AB, один из крупнейших в мире производителей бытовой техники, отказалась от планов продажи бренда Zanussi.

Компания объявила о намерении продать этот бренд и еще ряд активов, которые она считает неосновными, в июле 2023 года. Однако в процессе подготовки к выделению активов Electrolux пришла к заключению, что бренд Zanussi "будет лучше монетизироваться", оставаясь в ее составе.

Общая сумма активов, подлежащих продаже, оценивалась в 10 млрд шведских крон ($947,1 млн). После отказа от продажи Zanussi общая стоимость выделяемых активов будет ниже, говорится в пресс-релизе Electrolux.

Операционная прибыль Electrolux в третьем квартале 2024 года сократилась в 1,7 раза, до 349 млн шведских крон. Это оказалось хуже консенсус-прогноза экспертов, представленного самой компанией, на уровне 583 млн крон.

Скорректированная операционная прибыль, не учитывающая разовых факторов, выросла до 717 млн крон с 314 млн крон годом ранее, но оказалась хуже среднего прогноза аналитиков, составлявшего 983 млн крон.

Североамериканское подразделение Electrolux остается убыточным более двух лет подряд. Однако в третьем квартале его операционный убыток без учета разовых факторов был в 1,8 раза ниже уровня того же периода прошлого года, составив 249 млн крон.

Квартальная выручка Electrolux уменьшилась до 33,29 млрд крон с 33,43 млрд крон годом ранее, что также оказалось хуже среднего прогноза рынка (32,82 млрд крон).

Акции Electrolux теряют в цене 14,8% на торгах в Стокгольме в пятницу. С начала текущего года их стоимость снизилась на 18%.