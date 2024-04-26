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Electrolux увеличила чистый убыток в I квартале в два раза

CEO компании покинет свой пост 1 января

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Шведская Electrolux AB, один из крупнейших в мире производителей бытовой техники, увеличила чистый убыток в первом квартале в два раза, сократив выручку на 5%.

Ухудшение результатов связано, в частности, со слабым потребительским спросом. Компания вынуждена снижать цены, продвигая свою продукцию, при том, что многие покупатели отдают предпочтение более дешевой технике или вообще откладывают крупные покупки.

В настоящее время Electrolux проводит реструктуризацию, которая, как ожидается, позволит ей добиться экономии на расходах в размере 4-5 млрд шведских крон ($367,5-459,4 млн) в этом году.

Компания рассчитывает, что принимаемые меры позитивно скажутся на ее прибыли во втором полугодии текущего года.

Как говорится в пресс-релизе Electrolux, чистый убыток в январе-марте составил 1,23 млрд крон по сравнению с 588 млн крон за аналогичный период прошлого года. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали убыток на уровне 991 млн крон.

Выручка компании уменьшилась до 31,08 млрд крон с 32,73 млрд крон годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов, представленный самой Electrolux, предполагал, что этот показатель составит 30,17 млрд крон.

В четверг Electrolux сообщила, что ее главный исполнительный директор Йонас Самуэльсон покинет свой пост 1 января 2025 года. Самуэльсон возглавляет компанию более восьми лет.

Акции Electrolux прибавляют в цене 4,6% на торгах в Стокгольме в пятницу. С начала текущего года их стоимость снизилась на 13%.

Electrolux Швеция
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