Банк России сохраняет приверженность цели по инфляции в 4%

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Банк России сохраняет приверженность цели по инфляции в 4%, несмотря на значительное ее отклонение в 2024 году, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы сохраняем приверженность цели в 4%. Несмотря на достаточно значительное повышение ключевой ставки, инфляция в этом году будет вдвое выше цели. Это не означает, что ключевая ставка не работает. Без ее повышения инфляция была бы намного больше", - заявила Набиуллина.

Она указала на несколько факторов, из-за действия которых реакция инфляции на повышение ключевой ставки стала менее выраженной.

"Первое - это большая инерция инфляционных ожиданий из-за того, что инфляция уже четыре года превышает целевой уровень. Чем дольше инфляция отклоняется от цели, тем меньше население и компании верят в ее возврат к низким уровням. И это отражается на их поведении: стремлении потреблять, инвестировать или сберегать. Второе - это влияние стимулирующей бюджетной политики, в том числе как рычага получения кредитов тех граждан и компаний, доходы и выручка которых растут благодаря бюджетным расходам", - заявила Набиуллина.

"Третье - это группа факторов на стороне банковского сектора. Послабления в рамках банковского регулирования позволяли банкам агрессивно наращивать кредитование, не беспокоясь о необходимости поддерживать более ликвидную структуру активов и дополнительном наращивании буферов капитала. Четвертое - сказалась неточность в нашей коммуникации в начале этого года. Наш прогноз предполагал снижение ставки вслед за замедлением инфляции, но многие восприняли его так, что мы будем снижать ставку в любом случае. И это мотивировало людей и бизнес не снижать спрос на кредиты", - добавила она.

25 октября Банк России повысил прогноз по инфляции на 2024 -2025 годы с учетом новых бюджетных проектировок и решения по индексации регулируемых цен и тарифов.

Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8–8,5%. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5% в 2025 году, 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

"С учетом этого, а также более высокого текущего инфляционного давления и роста инфляционных ожиданий Банк России повысил прогноз по инфляции на 2024–2025 годы, - сообщила пресс-служба ЦБ. - Для возвращения инфляции к цели и ее стабилизации вблизи 4% потребуется значительно более высокая среднесрочная траектория ключевой ставки, чем прогнозировалось в июле.