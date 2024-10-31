Набиуллина заявила, что ЦБ не сделает скидок в борьбе за цель по инфляции в 4%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Устойчивый экономический рост невозможен при повышенной инфляции, поэтому ЦБ РФ продолжит добиваться достижения таргета в 4%, не допуская компромиссов, так как это максимальный уровень, который можно считать ценовой стабильностью, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Аргументируя на совместном заседании комитетов по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике Госдумы в четверг текущую жесткую денежно-кредитную политику регулятора, Набиуллина напомнила о тезисе оппонентов ЦБ: лучше согласиться с инфляцией на уровне 8-9%, чем задушить экономический рост ключевой ставкой (на прошлой неделе она была повышена с 19% до 21%).

"Все чаще звучат предложения: а зачем вообще снижать инфляцию до 4%, смотрите, какой хороший экономический рост при инфляции 8-9%, почему бы не продолжать так дальше", - отметила Набиуллина.

"Инфляция - это прямой вычет из зарплаты граждан. Зарплаты и доходы растут не у всех, здесь есть большой разброс, и это одно из отражений структурных изменений в экономике. И нам важно не допустить разгона инфляции, ведь от нее очень сильно страдают люди, доходы которых не растут или растут незначительно. Бизнес страдает от высокой инфляции ничуть не меньше, чем граждане, потому что рост издержек во многом одно из проявлений все той же инфляции. Это отражение острой борьбы между компаниями за все более дефицитные производственные ресурсы - труд, материалы, новое оборудование. И высокая инфляция может быть выгодна только тому бизнесу, чьи товары люди вынуждены будут покупать независимо от роста цен. Этот бизнес сохранит маржу, но за это платят граждане. И для всех предприятий инфляция - это огромный фактор неопределенности будущего финансового результата", - заявила она.

"При высокой инфляции рост экономики не может быть устойчивым. За бурным ростом последует спад, и суммарный рост если будет незначительным, вряд ли кого-то устроит. Об этом говорят примеры многих стран и примеры нашего прошлого. Высокая инфляция означает и непредсказуемую инфляцию. Это опасная иллюзия - считать, что повышенную инфляцию можно надежно удерживать в каком-то коридоре. Поэтому мы тут не собираемся делать никаких скидок по достижении нашей цели 4%", - сказала Набиуллина.

По ее словам, на взгляд ЦБ, это "максимум того, что можно считать ценовой стабильностью". "А инфляция держится выше уже четвертый год, и если в 2022-2023 годах отчасти это было неизбежно, то сейчас это нельзя списывать на санкции, на перестройку экономики. Это именно результат того, что возможности предложения не успевают за ростом спроса. И в наших силах устранить этот дисбаланс", - сказала Набиуллина.

Говоря о ключевой ставке и ее влиянии на инфляцию, глава ЦБ отметила, что она "действенна, как и раньше, механика ее воздействия на инфляцию не изменилась". Однако, подчеркнула Набиуллина, ее "эффекты размыты влиянием других факторов, что в итоге требует более сильного изменения ключевой ставки для того, чтобы достичь требуемого результата".