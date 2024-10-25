Глава ЦБ ожидает, что повышение утильсбора окажет заметное влияние на инфляцию

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Повышение утилизационного сбора окажет "заметное" влияние на темпы инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"В ближайшие месяцы на темпах роста цен дополнительно скажется увеличение утилизационного сбора. Учитывая большой вес легковых автомобилей в потребительских расходах - он составляет 4,6% - это окажет заметное влияние на инфляцию", - сказала Набиуллина.

Она отметила, что в целом признаков замедления инфляции не наблюдается. "В сентябре текущие темпы роста цен вновь ускорились, в значительной степени - в устойчивой части", - добавила глава ЦБ.

Банк России в пятницу повысил прогноз по инфляции в 2024 году до 8-8,5% с 6,5-7%, в 2025 году - до 4,5-5% с 4-4,5%.