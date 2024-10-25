Банк России намерен "еще более консервативно" реагировать на инфляционные риски

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Действие многих механизмов в экономике РФ из-за повышенной неопределенности изменилось, в этих условиях ЦБ будет "еще более консервативно реагировать" на инфляционные риски, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором он повысил ключевую ставку до 21% с 19%.

"В условиях повышенной неопределенности последних лет действия многих механизмов в экономике изменилось. И мы видим несколько факторов, из-за действия которых реакция инфляции на повышение ключевой ставки стала менее выраженной", - сказала она.

"Первое - это большая инерция инфляционных ожиданий из-за того, что инфляция уже четыре года превышает целевой уровень. Чем дольше инфляция отклоняется от цели, тем меньше население и компании верят в ее возврат к низким уровням, и это отражается на их поведении - стремлении потреблять, инвестировать или сберегать", - отметила глава ЦБ.

"Второе - это влияние стимулирующей бюджетной политики, в том числе как рычага получения кредитов тех граждан и компаний, доходы и выручка которых растут благодаря бюджетным расходам", - назвала она второй фактор.

"Третье - это группа факторов на стороне банковского сектора. Послабления в рамках банковского регулирования позволяли банкам агрессивно наращивать кредитование, не беспокоясь о необходимости поддерживать более ликвидную структуру активов и о дополнительном наращивании буфера капитала", - сказала Набиуллина.

"Четвертое - сказалась неточность в нашей коммуникации в начале этого года. Наш прогноз предполагал снижение ставки, но вслед за замедлением инфляции. Но многие восприняли его так, что мы будем снижать ставку в любом случае. Это мотивировало людей и бизнес не снижать спрос на кредиты", - назвала она четвертый фактор.

"Это очень разные факторы, но все они сработали в одну сторону. В итоге перегрев экономики оказался сильнее, что привело к ускоренному росту цен", - констатировала Набиуллина.

"Поэтому для достижения цели мы будем еще более консервативно реагировать на проинфляционные риски. Уровень жесткости нашей политики будет определяться задачей возвращения инфляции к цели", - подчеркнула глава ЦБ.

"Нам потребуется существенно более высокая траектория ключевой ставки, чем мы предполагали в июльском прогнозе. Средняя ставка за этот год составит 17,5%, в следующем 17-20%, в 2026 году - 12-13%, а в 2027 году она достигнет нейтрального диапазона в 7,5-8,5%", - заявила Набиуллина.