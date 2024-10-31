Минфин заявил об отсутствии планов добавить рынку ликвидности за счет денег со счетов "С"

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Планов использовать средства, находящиеся на открытых для нерезидентов специальных счетах "С", для увеличения ликвидности на российском фондовом рынке на данный момент нет, заявил замминистра финансов Иван Чебесков.

"Много разговоров было по поводу использования активов, аккумулированных на счетах "С". На данный момент мы не собираемся использовать эти ценные бумаги (доходы по которым поступают на счета "С" - ИФ) для того, чтобы, как говорится, "расторговать" рынок", - сказал Чебесков в четверг на форуме Московской биржи по корпоративному управлению.

"Здесь, скорее, причина не в том, что мы не хотим развивать эту сферу деятельности, а причина, скорее, геополитическая, она не связана напрямую с финансовым рынком", - пояснил замминистра.

Идею разрешить инвестировать в российский фондовый рынок средства со счетов типа "С", как минимум, дружественным нерезидентам ранее в октябре выдвинул председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов. "Да, может быть, С-счета тактически были оправданы (в момент введения в 2022 году - ИФ), но стратегически это точно шаг в другую сторону. И то, что нет воли хотя бы по не недружественным иностранным инвесторам разрешить с С-счетов инвестировать в российскую экономику, для меня очень странно. Потому что, еще раз, тактически шаги абсолютно были верные, но стратегически С-счета убивают наш дисконт и лишают капитализации", - заявил он.

ЦБ это предложение также не поддержал: на прошлой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что средства на счетах "С" не могут быть надежным источником инвестиций на российском фондовом рынке. "Введение таких счетов было ответной мерой на замораживание активов и Центрального банка, и частных лиц, и поэтому, на мой взгляд, она в этом виде и должна сохраняться. И за счет этого ресурса невозможно создать какой-то надежный источник для инвестирования. Нам нужно создавать привлекательные инвестиционные условия для того, чтобы российские граждане и бизнес, и иностранцы - и дружественные, и недружественные, кто хочет инвестировать в российскую экономику - чтобы они инвестировали", - сказала Набиуллина.